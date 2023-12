Sage, rassurant sur l'état de Lacazette après Monaco - OL (0-1)

Ce vendredi soir, l'OL a arraché une victoire précieuse contre Monaco en s'imposant sur un score de 0-1. Malgré la sortie préoccupante de leur capitaine, Alexandre Lacazette, l'entraîneur intérimaire Pierre Sage offre des mots rassurants.

Dans un scénario inattendu mais bienvenu, l'Olympique lyonnais a remporté le match (0-1) contre Monaco ce vendredi. Cette performance, décrite par certains comme un tour de force, s'inscrit dans la continuité du succès de dimanche dernier (3-0), consolidant la position de l'OL dans le championnat.L'inquiétude a cependant voilé le stade Louis II lorsque Alexandre Lacazette, s'est arrêté net à la 83e minute, semblant souffrir d'une blessure. Sa sortie, marquée par une boiterie, a ainsi suscité des craintes.

Lacazette "donne le ton et assume"

Pourtant, l'entraîneur intérimaire Pierre Sage a dissipé les inquiétudes avec assurance. "Alex Lacazette donne le ton et assume le capitanat. Il est dans l'effort, le sacrifice et il nous permet de ressortir le ballon. Il vient d'enchaîner des temps de jeu complet, il est sorti au bon moment. Ça démontre son état d'esprit auprès de ses partenaires", a-t-il expliqué.

Pierre Sage s'est ensuite voulu rassurant concernant la présence du capitaine lyonnais pour la dernière rencontre de l'année 2023. "Dans tous les cas on va tout faire pour qu'il puisse jouer contre Nantes, a indiqué l'entraîneur de l'OL. Il met vraiment sa personne et son jeu au second plan au bénéfice de l'équipe et je pense qu’il est un peu à l'origine du but au final."