OL - Pierre Sage : "On a un objectif à long terme… le maintien"  

L'Olympique lyonnais a réussi à s'imposer 0-1 contre Monaco à Louis II. Un succès qui pourrait s'avérer vital dans leur lutte pour le maintien en Ligue 1.

Après une bonne première période des Lyonnais et une seconde période bien plus tendue, ce résultat redonne de l’espoir. Provisoirement 16e, l'OL se positionne en tant que barragiste, s'éloignant de la dernière place qu'il occupait depuis la 9e journée. Le sort de l'équipe dépendra également des résultats de Lorient (17e) et de Clermont (18e) lors des prochains matchs.

L'entraîneur intérimaire Pierre Sage reste néanmoins lucide après cette victoire : "on ne se souviendra pas du classement de cette journée à l'issue de la saison. Nous on a un objectif à long terme qu'on doit atteindre donc effectivement c'est très bien aujourd'hui d'avoir gagné parce que ça nous rapproche de cet objectif mais l'idée c'est de l'atteindre cet objectif et donc on doit se remettre au travail le plus vite possible. Et l’objectif : c'est celui de se maintenir en Ligue 1," a-t-il conclu. Malgré les récents succès, l'accent est mis sur la nécessité de rester concentrés et déterminés.