Dans une rencontre hachée, l’OL a longtemps pu compter sur Christiane Endler pour repousser l’échéance alors qu’il évoluait à dix après le rouge sévère de Lindsey Horan. Retrouvez le top et le flop d’Olympique-et-Lyonnais.

Le top : Endler n’a pas suffi

Certains lui reprocheront certainement de ne pas avoir été assez autoritaire sur l’égalisation de Brann en fin de match après un premier corner où elle était retombée sur Damaris et avait lâché le ballon. Néanmoins, si l’OL a cru pendant 92 minutes pouvoir tenir une 4e victoire en 4 rencontres, c’est avant tout grâce à Christiane Endler. Dans le froid norvégien, le gardienne a rapidement compris qu’elle ne passerait assurément pas une soirée aussi tranquille que d’habitude. Il y a quelques alertes devant son but, mais sans danger avant que la Chilienne ne s’incline sur la lourde frappe de Kielland (34e).

Seulement, dans la difficulté lyonnaise de devoir subir pendant 45 minutes, Endler a durant longtemps repoussé l’échéance. Sur une nouvelle frappe lourde de Lie (72e), la gardienne s’est envolée pour claquer le ballon sur sa barre et sauver les meubles. Rebelote huit minutes plus tard sur une balle en cloche de Brochmann sur laquelle Endler n’a pas voulu prendre de risques et a assuré le coup en claquant au-dessus de sa barre. Et que dire de cette envolée sur une frappe de Stenevik (92e). Un super arrêt qui a finalement eu de mauvaises conséquences avec ce corner concédé et l’égalisation dans la foulée…

Le flop : un rouge qui a faussé toute la deuxième mi-temps

Il y avait déjà eu quelques interventions arbitrales qui avaient laissé à désirer en première mi-temps avec un certain laxisme laissé à Brann et un carton jaune direct à Morroni sur sa première faute et une action qui ne semblait pas forcément le mériter. Les Norvégiens diront certainement que le penalty sifflé pour l’OL avait été généreux, mais que dire du rouge donné à Lindsey Horan juste après le retour des vestiaires ? Alors oui, il y a une réaction peut-être un peu trop à chaud de l’Américaine, mais elle découle surtout de l’accumulation de tous les contacts non sanctionnés en première période par l’arbitre biélorusse.

Voir deux joueuses se bousculer après un contact et s’échanger des noms d’oiseau a toujours existé et existera toujours dans le football. De là à sortir un carton rouge et qui plus est à la 50e minute, il y avait probablement un juste milieu à trouver avec deux avertissements. En prenant cette décision, Volha Blotskaya a faussé cette deuxième mi-temps même si le nul (2-2) n’est pas du ressort de l’arbitre. Mais à 10 contre 11 pendant 45 minutes, l’OL a craqué et presque logiquement.