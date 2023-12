L'OL accroché à la dernière minute par Brann mais qualifié (2-2)

Avec trois victoires en trois matchs, l’OL avait la possibilité de valider son ticket pour les quarts de finale de Ligue des champions. Rejointes en fin de match (2-2), les Fenottes ont atteint leur objectif mais ne sont pas encore assurées de finir premières de leur groupe.

La neige avait choisi de cesser au moment du coup d’envoi, mais l’OL n’a pas été loin d’être cueilli à froid à Bergen ce jeudi soir. Dans une Asane Arena chauffée à blanc, le SK Brann a rapidement souhaité mettre les Fenottes sous pression. Finalement, ce sont les Norvégiennes qui ont vite déchanté dans cette quatrième journée de Ligue des champions. Après seulement six minutes de jeu, les Lyonnaises ont réussi ce qu’elles étaient venues chercher. Une ouverture du score précoce pour prendre les devants et s’ouvrir en grand les portes des quarts de finale.

Sur un centre en retrait de Carpenter, Amel Majri est venue ajuster Mikalsen d’un plat du pied droit imparable. Voir l’internationale française marquer de son mauvais pied n’arrive pas souvent et on s’est dit que cette soirée ne pouvait pas mieux commencer. Ce n’est pas le penalty transformé par Ada Hegerberg six minutes plus tard qui a fait changer cette impression. Sifflée par une partie du public de SK Brann pour son retour en Norvège, l’attaquante de l’OL n’a pas tremblé pour prendre à contrepied Mikalsen et faire le break avant même le quart d’heure de jeu.

Horan a vu rouge

Et quand une démonstration était attendue, c’est finalement une machine lyonnaise qui s’est enrayée sur la pelouse synthétique de Bergen. Face à l’intensité proposée par Brann, l’OL a tenté de répondre, mais avec des décisions arbitrales n’allant fréquemment que dans un sens, les Norvégiennes ont pris de plus en plus confiance. La magnifique frappe croisée en lucarne de Kielland juste après la demi-heure de jeu a été l’aboutissement de ce temps fort norvégien (1-2, 34e). Dans ce relatif froid, Sonia Bompastor avait certainement dû remobiliser ses troupes dans le vestiaire, mais le retour sur le terrain a bouleversé tous les plans lyonnais.

Sur un geste d’humeur et certaines paroles après un contact un peu trop appuyé, Lindsey Horan s’est vu montrer le chemin des vestiaires après seulement quatre minutes dans le second acte. Une décision plus que sévère de l’arbitre biélorusse pas franchement à la hauteur et qui a poussé l’OL à revoir ses priorités. En infériorité numérique, les Lyonnaises se sont attachées à laisser le moins d’espace possible aux Norvégiennes, quitte à se débarrasser rapidement du ballon. Sans une Endler inspirée (71e, 79e, 90e+2), Brann aurait pu recoller au score et s’offrir une fin de match de folie. C'est finalement sur un corner encore litigieux que Brann a accroché ce nul recherché pendant 45 minutes. Dans la douleur, l’OL va repartir avec la moitié de ce qu’il recherchait en Norvège : la qualification pour les quarts mais pas de première place du groupe assurée.