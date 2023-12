Mercato : l’OL et Hegerberg "discutent" toujours d’une prolongation

De passage en Norvège pour affronter Brann ce jeudi (18h45), Ada Hegerberg et son avenir ont forcément été au centre des discussions à Bergen. Sonia Bompastor assure que l’OL et son attaquante sont toujours en pourparlers pour prolonger.

De la bande des trois, elle est la dernière. Après Lindsey Horan durant l’été et Vanessa Gilles mi-décembre, Ada Hegerberg est la dernière à ne pas avoir prolongé son bail avec l’OL. Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec les Fenottes, l’attaquante norvégienne reste l’un, si ce n’est le dossier prioritaire de Michele Kang pour les semaines à venir. Ayant réussi à convaincre Kadidiatou Diani de rejoindre la capitale des Gaules ou encore Christiane Endler de récemment prolonger, la future patronne de l’OL Féminin est forcément attendue avec son pouvoir de persuasion.

Il faut l’être, car à six mois de la fin de son contrat, Ada Hegerberg retrouve le chemin de la forme. Meilleure buteuse du championnat de France depuis la victoire à Fleury, samedi, la Norvégienne compte bien briller sur ses terres norvégiennes ce jeudi (18h45) face aux siens. "À Lyon, on connaît toute l’importance qu’elle a dans le club et dans l’effectif, a déclaré Sonia Bompastor à la veille de Brann - OL. On est ravie de participer à cette expérience, c’est une fierté pour Ada de revenir dans son pays et de pouvoir montrer ce que c’est l’OL d’Ada Hegerberg, je suis sûre qu’elle est très heureuse."

Convaincue également par Gilles et Horan ?

Cinq ans après sa dernière venue en Norvège avec l’OL, la Ballon d’Or 2018 va-t-elle fouler une ultime fois la pelouse - synthétique - norvégienne avec le maillot lyonnais sur le dos ? Interrogée sur le futur de sa joueuse, Sonia Bompastor a assuré qu’il "y a toujours des discussions autour de la fin de contrat d’Ada. Je souhaite évidemment qu’Ada puisse prolonger à l’OL et continuer l’aventure avec le club. C’est une joueuse qui a une grande importance pour l’équipe et pour le club."

Deuxième meilleure buteuse de l'histoire de la section féminine du club lyonnais et attaquante la plus prolifique en Ligue des champions, Ada Hegerberg serait une vraie perte si elle venait à partir... Mais cette "équipe si spéciale" qu'elle a décrite mercredi pourrait bien la convaincre de rester encore un peu.