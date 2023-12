Auteur d’un doublé contre Brann mercredi soir, Kadidiatou Diani a retrouvé le chemin des filets. L’attaquante de l’OL n’avait plus marqué depuis le 14 novembre dernier à Prague.

L’air de la Ligue des champions lui réussit plutôt bien. Ayant en partie signé à l’OL pour augmenter ses chances de remporter cette compétition, Kadidiatou Diani mêle pour le moment les actes à la parole. Ce n’est que la phase de poule, mais l’attaquante française aime l’odeur européenne. Auteure d’un doublé mercredi soir contre Brann (3-1), Diani a parfaitement soigné son retour à la compétition suite à sa gêne musculaire contractée avec les Bleues. "Ce sont deux jolis buts. Le premier est magnifique. Le second aussi, avec une belle qualité d’appel et une bonne utilisation de la profondeur. Elle fixe bien la gardienne et termine bien. C’est très positif pour nous", a souligné Sonia Bompastor après la rencontre.

Co-meilleure buteuse de la Ligue des champions

Arrivée durant l’été comme la recrue phare du mercato lyonnais, Kadidiatou Diani est encore dans une phase d’observation et d’intégration dans le collectif des Fenottes. Néanmoins, avec quatre buts inscrits en Ligue des Champions et trois en championnat, l’ancienne Parisienne monte petit à petit en puissance, pour son plus grand plaisir et celui de ses coéquipières. "Même si j’avais délivré des passes décisives, ça faisait un petit moment que je n’avais plus marqué avec l’OL. Ça fait du bien. Je me sens de mieux en mieux donc c’est tout bénéf’ pour nous."

Il est vrai que pour une buteuse comme Kadidiatou Diani, l’attente commençait à se faire longue. Cela faisait quatre matchs sans trouver le chemin des filets, mais il semblerait que Diani aime marcher par paire. Sa dernière réalisation n’était autre qu’un doublé sur la pelouse du Slavia Prague, il y a un mois jour pour jour (14 novembre). Rebelote dans une semaine en Norvège pour assurer la qualification ?