Ce mercredi, l’OL s’en est remis en partie à un doublé de Kadidiatou Diani pour s’imposer face à Brann. Malheureusement, les Fenottes ont aussi encaissé leur premier but de la compétition… Retrouvez le top et le flop de la rédaction d’Olympique-et-Lyonnais.

Le flop : pas de troisième clean-sheet en trois matchs

Comme face au Slavia Prague et St-Pölten, Christiane Endler n’a pas passé la soirée la plus intense de sa carrière. Avec seulement cinq tirs de la part de Brann, la gardienne de l’OL n’a pas eu les gants qui ont chauffé. Et pourtant, pour la première fois depuis le début de la compétition, la Chilienne a dû aller chercher le ballon dans ses filets. Oui, l’OL a dû attendre son troisième match et 253 minutes en Ligue des champions pour encaisser son premier but. Il fut l’œuvre de Kielland. On ne peut pas forcément dire que cette réduction du score est intervenue dans un temps fort de Brann.

Il a plutôt été le fruit d’une réorganisation tactique lyonnaise qui n’avait pas eu le temps de se mettre ne place et les Norvégiennes en ont profité pour s’offrir un joli but collectif. En menant 3-0, Sonia Bompastor a voulu faire souffler et pour son dernier changement de faire sortir Wendie Renard. Alice Sombath a pris la place de la capitaine historique, non pas dans une défense à quatre mais dans un 5-4-1. De quoi dérégler la machine puisque dans la foulée du changement, Brann a trouvé la faille. Cela n’a rien changé au résultat final, mais connaissant Sonia Bompastor, ce but encaissé fera forcément tache dans le discours final.

Le top : Diani a soigné son retour

Elle n’avait plus joué depuis une dizaine de jours. Touchée musculairement avec l’équipe de France, Kadidiatou Diani avait dû faire l’impasse sur la venue de Lille vendredi dernier. Elle ne s’était pas plus entraînée et avait fait son retour à l’entraînement lundi. À la veille du match de Ligue des champions, Sonia Bompastor avait même annoncé une séance adaptée pour l’internationale française. Un coup de bluff de l’entraîneure lyonnaise ? Peut-être bien, même si l’absence de solutions offensives dans le groupe a forcément poussé Bompastor à prendre un peu plus de risques.

Mais, cette coupure a probablement fait du bien à Diani qui a soigné son retour à la compétition. Grâce à une bonne lecture, elle a anticipé une passe latérale pour ouvrir le score après cinq minutes. Un but précoce, un scénario qu’elle a de nouveau utilisé en deuxième période. Après avoir fait parler sa qualité de frappe sur le premier but, Diani a utilisé sa vitesse et sa puissance pour définitivement mettre l’OL devant contre Brann avec le 3-0 à la 47e.