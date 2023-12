OL : Sonia Bompastor "redoute un peu" Brann

L'OL et Brann se retrouveront mercredi (21h) pour se disputer la première place du groupe en Ligue des champions. Sonia Bompastor a reconnu quelques craintes.

Nous ne parlerons pas d'affiche au sommet entre l'OL et Brann mercredi car le rapport de forces reste déséquilibré sur le papier, mais méfiance. A 21 heures, dans le cadre de la troisième journée de la phase de poules de la Ligue des champions, les Fenottes accueilleront le quatrième du dernier championnat de Norvège.

Comme l'Olympique lyonnais, ce dernier compte six points, ayant dominé Saint-Pölten (1-2) et le Slavia Prague (1-0). Sonia Bompastor est donc restée vigilante avant la double confrontation. "C'est une équipe qui travaille vraiment bien, avec beaucoup de qualités. Sur les rencontres précédentes dans la compétition, elles n'ont pas dominé outrageusement leurs adversaires, mais elles ont deux victoires comme nous. On les redoute un peu car elles ont des atouts collectifs et individuels, a glissé l'entraîneure rhodanienne. Certaines joueuses pourraient nous poser des difficultés."

Des Fenottes prêtes physiquement

Néanmoins, l'ancienne internationale française a assuré que son groupe "était prêt". "Sur le plan athlétique, nous connaissons le calendrier depuis le début de l'exercice. On se prépare en conséquence, avec l'exigence que requière la Ligue des champions. Mentalement, on retrouve le Grand Stade donc la motivation sera là", a-t-elle affirmé.

En plus du coup de pouce des supporteurs, l'OL pourra s'appuyer sur les conseils d'Ada Hegerberg, elle qui affrontera possiblement sa sœur, Andrine. L'attaquante a en tout cas donné des renseignements au staff. "Elle a confié que les équipes norvégiennes avaient un excellent état d'esprit, et qu'elles viendront mercredi avec la volonté de performer. Elle a également donné quelques indications individuelles, a ajouté Bompastor. Il faut savoir qu'Ada est très heureuse de jouer contre des compatriotes, elle aura un surplus de motivation."

"Le futur format de la Ligue des champions est intéressant"

Enfin, la technicienne lyonnaise a livré son sentiment sur la nouvelle formule de la compétition européenne qui verra le jour en 2025-2026. "J'ai participé à la réflexion sur la question. Je trouve que le futur format est aussi intéressant, permettant de protéger les têtes de série, a-t-elle observé. Lorsqu'on voit que Wolfsburg et Arsenal (éliminés par le Paris FC) n'ont pas accédé à la phase de groupes, il est bien de protéger les meilleures équipes en début de saison, dans l'intérêt du tournoi, pour qu'elles se retrouvent lors de la phase finale."