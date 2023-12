L’OL a profité des erreurs de Brann et prend seul la tête (3-1)

Dans le duel des leaders du groupe B, l’OL a pris le meilleur sur Brann (3-1) ce mercredi. Profitant des erreurs norvégiennes, les Fenottes s’emparent seules de la première place.

Sur le papier, il n’y avait déjà pas photo. Mais si en plus, les occasions sont données à l’OL de faire la course en tête, le club lyonnais ne va pas s'en priver (3-1). Ce mercredi se tenait le duel entre les deux équipes premières du groupe B en Ligue des champions. Une affiche sur le papier même si l’écart de niveau était clairement à l’avantage de l’OL face à Brann. Et il n’a fallu que cinq minutes pour voir les espoirs norvégiens partir quasiment en fumée. En anticipant bien une passe latérale adversaire, Kadidiatou Diani s’est ouvert le chemin du but. Dans un angle pourtant fermé, l’attaquante française est allée trouver la lucarne opposée avec une frappe qui a fait mouche (1-0).

L'OL entrevoit déjà la qualification

Devant au score après seulement cinq minutes, Sonia Bompastor ne pouvait rêver mieux départ. Ayant choisi de reconduire son traditionnel 4-3-3, l’entraîneure lyonnaise avait malgré tout dû faire monter d’un cran Selma Bacha face aux différentes blessures qui touchent le secteur offensif. Malgré tout, le onze lyonnais avait plus que fière allure pour ce troisième match de poule et l’OL est désormais seul leader de son groupe après sa victoire.

Même si Brann a bien tenté quelques incursions dans le camp lyonnais, les Norvégiennes n’ont pas existé et ont donné le bâton pour se faire battre. Après un premier duel perdu face à Mikalsen (7e), Ada Hegerberg ne s’est pas fait prier pour marquer contre ses compatriotes. Après un gros pressing de Damaris sur Haugland, cette dernière a bêtement perdu le ballon dans sa surface et permis à Hegerberg de faire le break à la 22e minute. Forcément bien plus décontractées avec cette entame, les Fenottes ont ensuite trouvé le poteau par Morroni (31e) avant de relâcher quelque peu la pression et permettre à Brann de se présenter dans la surface lyonnaise. Sans danger pour Endler certes, mais pas forcément pour plaisir à Bompastor.

Bompastor a pu faire tourner

Rentré à 2-0 à la pause, l’OL n’a pas mis longtemps à définitivement tuer le match au retour des vestiaires. Sur une récupération et un contre rapide, Daniëlle van de Donk a mis sur orbite Diani qui s’en est allée gagner son duel contre Mikalsen (3-0, 47e). La gardienne du club norvégien a empêché le match de tourner à la correction après seulement 50 minutes en sortant une frappe lourde Van de Donk, servie par Diani pour lui rendre la pareille.

Comme c'est le cas depuis plusieurs matchs, ce large score a permis à Bompastor de rapidement faire un triple changement avant même l'heure de jeu. Elle s'est même permis de faire rentrer la jeune Julie Swierot pour sa première en Ligue des champions ou de tester une défense à trois avec la sortie de Renard à 17 minutes de la fin. Une réorganisation tactique qui a créé un peu de désordre et un but norvégien dans la foulée. Un épiphénomène dans ce match mais quand même... Avec désormais neuf points au compteur, l'OL est presque déjà qualifié pour le tour suivant. Le voyage en Norvège jeudi prochain devrait sceller cette qualification.