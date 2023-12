OL - Brann : Bacha et Diani titulaires aux côtés d'Hegerberg

Face à la pénurie de joueuses offensives ces derniers jours, Sonia Bompastor a décidé de faire jouer Selma Bacha un cran plus haut. L'internationale française évoluera aux côtés d'Ada Hegerberg et Kadidiatou Diani dans l'attaque de l'OL contre Brann.

Delphine Cascarino, Melchie Dumornay, Eugénie Le Sommer et Vicki Becho. Ce mercredi, le secteur offensif de l'OL est très clairement amputé. La trêve internationale est passée par là pour certaines et Sonia Bompastor doit donc composer avec les absences et puiser chez les jeunes avec Julie Swierot et Laureen Oillic. Les deux ont fait leurs débuts en professionnelles vendredi dernier contre Lille et seront sur le banc ce mercredi face à Brann (21h). Fort heureusement pour Bompastor, les blessures de Selma Bacha et Kadidiatou Diani étaient moins graves que ce qui était prévu et les deux internationales françaises sont disponibles et même titulaires. Face aux choix très restreints offensivement, Bacha monte d'un cran pour accompagner Hegerberg et Diani sur le front de l'attaque.

En regardant le onze couché par Bompastor, on se rend bien compte de la profondeur de cet effectif. Car malgré les blessures, l'équipe alignée a tout pour prétendre au titre final. Sans Lindsey Horan, Sara Däbritz et Daniëlle van de Donk feront équipe avec Damaris dans l'entrejeu lyonnais tandis qu'Ellie Carpenter et Vanessa Gilles, qui vient de prolonger avec les Fenottes, retrouvent leur place après avoir été reposées contre Lille, suite à un long voyage en avion depuis le Canada.

La composition de l'OL contre Brann : Endler - Carpenter, Renard, Gilles, Morroni - Däbritz, Damaris, Van de Donk - Diani, Hegerberg, Bacha