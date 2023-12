Ada et Andrine Hegerberg à la remise du Ballon d’Or 2018 (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Ce mercredi (21h), l’OL reçoit Brann au Parc OL. Cette rencontre marque les retrouvailles entre Ada et Andrine Hegerberg. Seulement, la blessure d’Andrine repousse d’une semaine le duel entre les deux sœurs.

Mardi, Sonia Bompastor et Vanessa Gilles ont forcément été interrogées sur Ada Hegerberg et la venue de Brann, club norvégien, à Décines. Ce n’est pas tous les jours que l’attaquante de l’OL peut affronter une formation de son pays et il y a forcément de l’excitation. Ayant joué aussi les "indic" auprès du staff lyonnais pour donner "quelques indications un peu plus individuelles" sur certaines joueuses de Brann, Ada Hegerberg est "très heureuse de jouer une équipe norvégienne, de les accueillir ici au Parc OL, mais aussi de les rencontrer à Brann la semaine prochaine", a avoué sa coach face à la presse.

Andrine blessée au genou depuis août

"Fière d’être Norvégienne" et ayant "un surplus de motivation" en rencontrant Brann, la Ballon d’Or 2018 ne pourra malgré tout pas retrouver sa sœur Andrine sur la pelouse du Parc OL. C’était la belle histoire de ce tirage de la phase de poules avec les sœurs Hegerberg qui s’affrontent. Seulement, la milieu passée par le PSG est blessée au genou depuis août et vient tout juste de reprendre les entraînements.

Elle n’a donc pas fait le voyage jusqu’à Lyon dans le but d’être totalement prête dans une semaine pour la venue d’Ada en Norvège. Les retrouvailles sont repoussées, mais sœur ou pas sœur, Ada Hegerberg n’a qu’une envie : marquer et gagner. "C’est une compétitrice XXL, que ce soit sa sœur ou non, elle va attaquer, tacler à 100%", a surenchéri Vanessa Gilles qui sait de quoi elle parle.