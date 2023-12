Prêté par l’OL à Sochaux, Patouillet fait l’unanimité

Vainqueur de la Coupe Gambardella en 2022 avec l’OL, Mathieu Patouillet a été prêté durant l’été à Sochaux pour gagner en expérience. Ce choix s’avère payant.

Villefranche avait tenté de le récupérer pour en faire une doublure et même le GOAL FC de notre consultant Nicolas Puydebois. Finalement, c’est bien en National, mais du côté de Sochaux que Mathieu Patouillet a mis les voiles durant l’été. Quand certains à l’Académie se montrent réticents à rejoindre la troisième ou quatrième division française pour engranger du temps de jeu et de l’expérience, le gardien a délaissé son statut de n°3 derrière Lopes et Riou pour celui de titulaire dans le Doubs. Un choix payant pour ces six premiers mois après avoir vécu les premiers matchs sur le banc. "Ce n’est jamais évident de changer de gardien, a avoué son entraîneur Gérard Gnanhouan à nos confrères de l’Est Républicain. Il y avait de la pression, une forte attente, et il a réussi à prendre tout cela et à le transformer en positif."

"L'OL a beaucoup de projection avec lui"

Propulsé dans le but sochalien lors de la 11e journée contre Villefranche, comme un symbole, Mathieu Patouillet est désormais indéboulonnable et se retrouve même à jouer la Coupe de France comme ce fut le cas le week-end dernier. Le tirage au sort des 32es n’a pas mis l’OL sur la route de Sochaux mais cela n’empêche pas le club lyonnais de suivre avec attention les performance du vainqueur de la Coupe Gambardella 2022. "On échange beaucoup avec Rémy Vercoutre. L’OL suit ses matchs, mais ne nous impose rien, poursuit l'entraîneur des gardiens sochaliens. S’il joue, c’est de l’expérience en plus. S’il ne joue pas, il voit quelque chose de différent. L’OL a beaucoup de projection avec lui."

De vraies projections ? S’il est vu depuis un moment comme le successeur d’Anthony Lopes dans les buts lyonnais, Mathieu Patouillet est forcément au courant des rumeurs de l’arrivée de Lucas Perri (Botafogo) cet hiver. Une arrivée qui freinerait forcément son ascension dans son club formateur.