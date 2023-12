Mercato : l'OL sur le point de s'offrir Lucas Perri ?

La décision récente de la DNCG d'assouplir ses sanctions contre l'OL a ouvert la porte à de nouvelles possibilités. En ce sens, L'Olympique lyonnais pourrait bientôt renforcer son effectif avec l'arrivée du gardien brésilien Lucas Perri.

Depuis plusieurs mois, des rumeurs planent sur l’arrivée de Lucas Perri dans l’effectif lyonnais. Cette perspective devient possible suite à l'assouplissement des restrictions financières imposées par la DNCG. Avec une enveloppe pouvant atteindre 65 millions d'euros désormais à sa disposition, Textor semble déterminé à redresser le sort de l'OL, actuellement en difficulté en bas du classement de Ligue 1.

De la concurrence dans les cages lyonnaises ?

Ces derniers jours, les rumeurs sur le transfert de Perri se sont intensifiées. Surtout après que le média portugais Ge.Globo a rapporté que Botafogo, également propriété de Textor, a exprimé son désir de remplacer Perri. Ces révélations sur le club brésilien, dirigé par Tiago Nunes, alimentent ainsi davantage les rumeurs de son transfert imminent à Lyon. Anthony Lopes, l’actuel portier lyonnais, bien que toujours performant, n'est plus de première jeunesse à 33 ans. De plus, il n'a jamais été véritablement challengé pour sa place et son contrat arrive à échéance à la fin de la saison prochaine. L'acquisition de Perri pourrait ainsi non seulement apporter une concurrence saine, mais aussi préparer l'avenir du club.