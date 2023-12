OM – OL : absence confirmée d'Iliman Ndiaye pour l'Olympico

L'OM devra affronter l'OL sans Iliman Ndiaye, suspendu suite à son expulsion contre Rennes. Malgré le report du match, la suspension de l'attaquant sénégalais reste en vigueur pour cet Olympico crucial.

Alors que les hommes de Gennaro Gattuso se préparent à accueillir l'Olympique lyonnais dans un match reprogrammé de la 10e journée de Ligue 1, une absence notable pèsera sur la composition olympienne : celle d'Iliman Ndiaye.

Pour rappel, le 29 octobre dernier, le match entre l'OM et l'OL avait été reporté suite à un incident impliquant le caillassage du car lyonnais. Depuis, bien que les positions en Ligue 1 n'aient guère évolué, avec Lyon en difficulté, toujours lanterne rouge et Marseille se battant dans le milieu de tableau, les suspensions et les blessures peuvent avoir un réel impact. Ainsi, la suspension d'Iliman Ndiaye est un coup dur pour l'OM. Le jeune attaquant sénégalais, âgé de 23 ans, a été expulsé lors du dernier match de son équipe contre Rennes (2-0), recevant un carton rouge à la 68ᵉ minute pour une semelle dangereuse. Malgré l'espoir que le report du match contre Lyon aurait pu offrir une échappatoire réglementaire, la Ligue a confirmé que sa suspension serait applicable pour cet OM - OL.