OM - OL : Alvero et Diomandé écartés, Tagliafico forfait

Skelly Alvero lors de son but avec l’OL contre Metz (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Pour son deuxième match sur le banc de l’OL, Pierre Sage a choisi de laisser Sinaly Diomandé et Skelly Alvero sur la touche pour le déplacement à Marseille.

Ses premiers pas à la tête de la formation lyonnaise ont presque été parfaits. Le visage montré par l’OL à Lens a été à des années lumières de celui observé depuis le début de la saison et il n’en fallait pas plus pour voir Pierre Sage être couvert d’éloges malgré la défaite (3-2). Coach intérimaire depuis jeudi dernier, il va poursuivre sa mission à Marseille mercredi soir au Vélodrome avec cette fois l’objectif de ramener des points entre Rhône et Saône. Bon dernier, l’OL se doit se recoller au wagon de devant même s’il n’est pas vraiment distancé. Seulement, une victoire dans le sud de la France et la course au maintien serait complètement relancée avant de recevoir Toulouse dimanche (17h05) à Décines.

Tolisso a repris la course

Pour ce déplacement à Marseille, Pierre Sage a convoqué une nouvelle fois 21 joueurs. A la différence de Lens, Ainsley Maitland-Niles et Jeffinho sont du voyage au contraire de Skelly Alvero et Sinaly Diomandé. A ces choix sportifs, Pierre Sage doit également faire face à des soucis physiques avec la blessure de dernières minutes à la cheville de Nicolas Tagliafico. Bien qu’il a repris la course, Corentin Tolisso est encore phase de reprise et après concertation avec le staff ne fera pas le déplacement au Vélodrome. De son côté, Rémi Riou est toujours en délicatesse avec ses adducteurs tandis que Johann Lepenant absent pour de nombreuses semaines.

Le groupe de l’OL à Marseille : Bengui, Lopes, Pereira - Caleta-Car, Henrique, Lovren, Kumbedi, Mata, O'Brien, Sarr - Akouokou, Caqueret, Diawara, Maitland-Niles - Baldé, Cherki, Kadewere, Jeffinho, Lacazette, Moreira, Nuamah