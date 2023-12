Mené par l'entraîneur intérimaire Pierre Sage, l’OL se prépare à un affrontement décisif contre l'OM. Ce match en retard est plus qu'une simple rencontre pour les Lyonnais : c'est une lutte pour leur survie en Ligue 1.

Dans le cadre d'un match en retard crucial contre l'Olympique de Marseille, l'Olympique lyonnais fait face à un défi de taille. Pierre Sage, le technicien intérimaire de l'OL depuis le départ de Fabio Grosso, aborde son deuxième match en tant qu'entraîneur avec un mélange d'urgence et d'optimisme. "Je suis très impatient ", déclarait Sage lundi. "Quand tu es compétitif, tu marqueras des points", ajoute-t-il. Un commentaire qui résonne particulièrement dans le contexte actuel de l'OL. Après une défaite serrée contre Lens (3-2), les coéquipiers d'Anthony Lopes stagnent en dernière position de Ligue 1 avec seulement 7 points au compteur. Cependant, l'équipe lyonnaise doit composer avec un coup dur supplémentaire : l'absence de l'international argentin Nicolas Tagliafico.

Une rencontre cruciale dans un contexte difficile

La rencontre à venir contre Marseille prend une dimension supplémentaire. En effet, elle offre à Lyon une opportunité de remonter dans le classement, potentiellement à égalité de points avec Clermont et à seulement trois points du premier non-relégable. Lors de la conférence de presse de lundi, Clinton Mata n'a pas caché son inquiétude à l’idée de rejouer le match au stade Vélodrome. Connu pour son ambiance électrique, ce stade promet un accueil tendu, surtout après les événements tumultueux entourant la date initiale du match (29 octobre). Rappelons que cette rencontre avait été reportée après une attaque contre le bus des joueurs lyonnais, un incident grave qui avait même causé une blessure sérieuse à l'ancien entraîneur, Fabio Grosso.

Stratégie de Sage : imperméabilité et audace

Sage adopte une posture résolue : "on ne va pas se victimiser, les joueurs vont se concentrer sur le jeu. L'idée est d'être complètement imperméable." L'OL se dirige vers Marseille avec un objectif clair : "on va là-bas pour être ambitieux, on va là-bas avec l'idée de jouer, de continuer notre marche en avant, de confirmer les bonnes choses qu'on a acquises à Lens et de tirer un résultat." Comme souligné ce lundi dans notre émission "Tant qu'il y aura des Gones", "une défaite encourageante ça n’existe pas." Lyon doit donc non seulement afficher la même envie que lors du match contre Lens, mais aussi convertir cette énergie en points précieux. Ce match contre l'OM est d'autant plus crucial qu'il pourrait potentiellement sceller le sort de l'Olympique lyonnais en cas de défaite.