En conférence de presse ce lundi 4 décembre, Clinton Mata n’a pas masqué le climat d’appréhension qui règne autour du match en retard OM-OL à l'Orange Vélodrome.

L'Orange Vélodrome, réputé pour son atmosphère électrique, promet un accueil bouillonnant, trois jours seulement après la victoire des Marseillais contre Rennes. La tension monte à l'approche du match, et les paroles du joueur lyonnais Clinton Mata témoignent de l'ambiance tendue : "C’est une situation un peu délicate, on ne pensait pas rejouer ce match comme si rien ne s’était passé le 29." Pour rappel, la rencontre avait été reportée suite à une attaque contre le bus des Lyonnais, des incidents qui avaient entrainé une grave blessure à l'ancien entraîneur Fabio Grosso. Le défenseur lyonnais poursuit, avec une pointe d'inquiétude : "Il y a quand même eu des dégâts : notre ancien coach les bus… On a un peu des craintes car même au niveau de la sécurité on nous avait promis que tout se passerait bien et ça n’a pas été le cas." S’ils avaient pu se déplacer le 29 octobre, pour ce match en retard les supporters lyonnais ont été interdit de déplacement.

Interdire le déplacement de supporters une solution ?

Après le décès tragique d'un supporter lors du match Nantes-Nice ce week-end, la ministre des Sports a demandé d'interdire systématiquement le déplacement des supporters pour les matchs à risque. "On pense au supporter aussi car aujourd’hui venir voir un match de foot c’est devenu très difficile", confie Mata, conscient de l'atmosphère qui entoure le foot actuellement. Pourtant, l'OL reste focalisé sur l'essentiel : "on va aborder ce match-là comme on a préparé le match face à Lens sans venir là-bas en disant on va se venger ou quoi que ce soit. On veut juste venir jouer un match de football sans qu’il y ait des choses extra sportives en dehors ou dans le stade", insiste Mata. La pression des supporters adverses est une réalité du football, mais Clinton Mata rappelle l'importance de rester concentré : « il faut juste faire abstraction ». Cela est d'autant plus crucial que Lyon, toujours dernier de Ligue 1 a un besoin criant de points pour nourrir l'espoir d'un maintien. Nouveau test stratégique pour Pierre Sage, qui depuis son arrivée fait face à un rythme de compétition soutenu.