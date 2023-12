Pierre Sage : "Les joueurs ont repris du plaisir"

Après une prestation prometteuse malgré la défaite contre Lens (3-2), l'OL, sous la houlette de Pierre Sage, se prépare à un affrontement décisif à l'Orange Vélodrome. Dans ce match en retard crucial, les paroles de Sage révèlent un esprit de combat et de résilience.

Pierre Sage et l'Olympique Lyonnais se dressent avec détermination pour leur prochaine épreuve : un match en retard contre l'Olympique de Marseille. Le 6 décembre, un Vélodrome chargé d'histoire accueillera une rencontre à la signification amplifiée après les incidents en marge du match prévu initialement fin octobre. L'entraîneur intérimaire de l'OL, ne manque pas d'ambition ni de clarté dans sa vision : "les joueurs ont repris du plaisir et de la confiance." Il insiste sur l'importance de la victoire : "bien jouer c'est une chose mais il faut bien jouer et gagner." Sage est conscient de la nécessité d'avancer sans faux pas : "C'est bien beau de faire un pas en avant mais si on fait un pas en arrière à chaque match qui suit, c’est inutile." A la vue du match à Lens les Gones semblent avoir retrouvé un certain moral : "Ça s'est joué sur le fait de les libérer, de pouvoir jouer avec des décisions qui restent les leurs dans certaines situations, et aussi la possibilité de pouvoir prendre des initiatives. C'est un cercle vertueux."

Une équipe libérée

Lors du match à Lens les Gones semblent avoir retrouvé un certain moral : "ça s'est joué sur le fait de les libérer, de pouvoir jouer avec des décisions qui restent les leurs dans certaines situations, et aussi la possibilité de pouvoir prendre des initiatives. C'est un cercle vertueux." Pierre Sage cherche à insuffler efficacité et constance à son équipe : "On est là pour sauver la situation qui est la nôtre. C'est très bien de jouer cette équipe maintenant car c'est un très gros match et si on a l'ambition de bien jouer, autant jouer des gros matchs face à des adversaires de très bon niveau. L'OM, sur une série de deux victoires consécutives et invaincu à domicile, représente donc un adversaire de taille et un test significatif pour les ambitions lyonnaises. "Je suis content de jouer contre une bonne équipe", confie Sage, qui envisage un match où l'OL devra "les contenir et, lorsqu'on a la balle, leur imposer ce qu'on a envie de leur imposer."

Sage s'appuie sur les cadres

Contrarié par leur défaite à Lens les Lyonnais tiennent à faire leurs preuves : "à Lens, les joueurs étaient déçus de ne pas avoir gagné un match dans lequel ils avaient joué et avaient fourni les efforts. C'est un autre niveau de déception que le fait de ne pas avoir joué le match au final." Sage affiche aussi son ambition de s'appuyer sur des joueurs d'expérience tels que Mata, Lovren ou encore Lacazette : "je suis très satisfait de leur performance." Il exprime également sa satisfaction envers les joueurs qui, n'ayant pas participé à Lens, ont montré de très bonnes choses à l'entraînement. Quant au retour à Marseille après les événements tragiques du 29 octobre, Sage adopte une posture résolue : "On ne va pas se victimiser, les joueurs vont se concentrer sur le jeu. L'idée est d'être complètement imperméable." L'OL se dirige vers le sud avec une ambition claire : "on va là-bas pour être ambitieux, on va là-bas avec l'idée de jouer, de continuer notre marche en avant, de confirmer les bonnes choses qu'on a acquises à Lens et de tirer un résultat."

Sage