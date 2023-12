Ce lundi à 19h, l’équipe de "Tant qu’il y aura des Gones" reçoit Nicolas Astruc. Alors que l'Olympique Lyonnais continue de naviguer en eaux troubles en Ligue 1, l'émission TKYDG se prépare à décortiquer les dernières performances de l'équipe et à explorer l'avenir de l'entraîneur intérimaire Pierre Sage.

Ne manquez pas votre rendez-vous avec TKYDG ce soir. L'émission s'articulera autour de la récente défaite de l'OL contre Lens (3-2), où malgré un résultat négatif, des signes encourageants ont été notés, notamment la gestion du match par Pierre Sage lors de sa première apparition en tant qu'entraîneur principal. Nicolas Astruc de The Fan Kultur sera l'invité spécial pour offrir son expertise. La discussion tournera notamment autour des erreurs individuelles qui ont coûté cher au Lyonnais et de l'influence de l'arbitrage de Clément Turpin, avec un regard critique sur la prestation d'Alvero et les décisions tactiques, dont le changement de tireur de corners, un sujet brûlant suite à la performance notable d'Ernest Nuamah.

Le débat se penchera aussi sur la question épineuse de l'interim de Pierre Sage. Est-il simplement un « bouche-trou » temporaire ou a-t-il le potentiel pour devenir un choix plus permanent ? La perspective d'intégrer Sampoli sera également mise sur la table, avec une réflexion sur la pertinence de son profil pour l'OL. En exclusivité, des révélations sur les figures de l'ère Aulas, notamment Ponsot, Cheyrou, Vulliez et Anderson seront partagées…