OM - OL : Tolisso ne fera finalement pas le voyage à Marseille

Absent contre Lille et Lens, Corentin Tolisso le sera également contre l’OM mercredi (21h). Devant initialement faire le voyage avec le reste du groupe de l’OL à Marseille, le milieu restera en soins à Décines.

Son retour est proche. Ayant ressenti une gêne au mollet trois jours avant la réception de Lille, Corentin Tolisso a dû faire l’impasse sur le match contre les Dogues, mais aussi sur le déplacement à Lens samedi dernier. Il en sera de même ce mercredi à Marseille puisque le milieu fait partie des trois forfaits déjà actés avec ceux de Johann Lepenant et Rémi Riou. Interrogé sur le vice-capitaine, Pierre Sage a malgré tout confirmé que Tolisso avait repris la course et qu’il "n’est plus très loin". Est-ce que cela sera suffisant pour être disponible dimanche pour la venue de Toulouse au Parc OL (17h05) ? Mystère et il faudra attendre vendredi et une nouvelle conférence de presse pour en savoir plus sur l’état physique du champion du monde.

Le staff médical a changé d’avis

De base, son forfait ne devait pas empêcher Corentin Tolisso de faire le voyage jusqu’à Marseille avec ses coéquipiers. Par les temps qui courent, le milieu avait souhaité accompagner le groupe lyonnais dans le sud de la France comme indiqué par Pierre Sage lundi car "il fait partie des joueurs qui veulent être associés à l'équipe même s'il ne joue pas. Il saura parler à ses coéquipiers. Je suis très content qu'il participe à sa manière avec ce qu'il pourra apporter. Corentin va nous accompagner à Marseille pour donner de la force."

Finalement, la bonne volonté et l’envie d’encourager ses coéquipiers ne se fera pas comme indiqué par le club. Afin de revenir le plus vite possible, le staff médical a pris la décision de laisser Tolisso à Décines afin de rester en soins.