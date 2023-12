La DNCG assouplit ses sanctions contre l’OL

John Textor, président et propriétaire de l’OL (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Quatre mois après avoir encadré la masse salariale et les indemnités de transferts de l’OL, la DNCG a assoupli ses sanctions et permet à l’OL de recruter cet hiver.

Ce n’est pas un ouf de soulagement qui s’est fait entendre dans les bureaux de Décines ce mardi mais presque. Il y a quatre mois, l’OL voyait la DNCG le sanctionner d’un encadrement de la masse salariale ainsi que des indemnités de transferts durant le mercato estival. Un énorme coup dur pour le club lyonnais et pour John Textor dans son début de présidence. Obligé de bricoler pour se renforcer, l’OL sera bien plus libre de ses mouvements pour cet hiver.

En effet, le deuxième oral de l’année aura été bien plus positif pour le club lyonnais qui a enfin réussi à convaincre le gendarme financier comme annoncé dans un communiqué. Une semaine après son passage et l’annonce d’un délai supplémentaire pour "apporter des éléments complémentaires", John Textor peut se montrer soulager : la DNCG a largement assoupli ce mardi les contraintes qu'elle avait imposées au club lyonnais, le 4 juillet dernier, en encadrant sa masse salariale et ses indemnités de mutation.

Place au recrutement désormais

En autorisant le recrutement cet hiver, le gendarme financier enlève un poids à l’OL et son propriétaire. La balle est désormais dans le camp de ce dernier. Si durant l’été, il avait promis d’investir mais s’était finalement heurté aux décisions de la DNCG, John Textor n’a désormais plus d’excuse pour cet hiver. Ayant choisi d’allouer une enveloppe de 65 millions d’euros pour recruter et renforcer un effectif bon dernier de Ligue 1, l’Américain va devoir maintenant allier les actes aux paroles. Car la confiance des supporters à son égard reste très limitée depuis maintenant un an…