Parmi les cibles annoncées pour rejoindre Villefranche en prêt, Mathieu Patouillet ne sera pas prêté dans le Beaujolais. Le FCVB chercherait avant tout un gardien expérimenté.

La piste aurait pu avoir du sens et surtout aurait pu renforcer un peu plus le partenariat qui existe entre l’OL et Villefranche. À la recherche d’un nouveau gardien pour la saison prochaine, le club du Beaujolais a étudié la possibilité de se faire prêter Mathieu Patouillet pour le prochain exercice. Seulement, cet intérêt n’ira pas plus loin d’après nos confrères du Progrès. Les pensionnaires de National ont bien envisagé cette solution, mais l’ont finalement laissé de côté.

Ayant signé son premier contrat professionnel il y a quelques semaines, Mathieu Patouillet n’a qu’une saison de National 2 comme expérience dans le football dit d’adultes. Loin des critères recherchés par Villefranche qui souhaite avant tout miser sur un profil expérimenté pour remplacer Jean-Christophe Bouet, qui a quitté le club en fin de contrat. À 19 ans, Patouillet, vainqueur de la Coupe Gambardella en 2022, va donc reprendre l’entraînement avec le groupe Pro2 le 6 juillet prochain afin de préparer la saison de National 3 qui se profile avec la réserve de l'OL. Avec l'espoir de goûter à nouveau au groupe professionnel.