Dans le cadre de la préparation à la Coupe du monde 2023, les Pays-Bas ont disputé un match amical. Contre les U18 masculins du club de De Volewijckers, Daniëlle van de Donk a inscrit l’un des deux buts.

La Coupe du monde féminine approche à grands pas et les premiers ajustements commencent à réaliser à l’intérieur des pré-listes retenues. Chez les Bleues, il faudra attendre le 6 juillet pour savoir qui seront les trois Françaises qui ne partiront pas en Australie. Du côté des Pays-Bas, Andries Jonker a déjà commencé à réduire sa liste inaugurale des 30 noms. Elles ne sont plus que 26 Néerlandaises encore en lice et les prochaines jours / semaines s’annoncent décisifs. Pour se faire une idée plus précise dans son choix, le sélectionneur néerlandais avait programmé un match amical.

Non pas contre une autre nation, mais contre les U18 du club amateur de De Volewijckers dimanche. Cette confrontation contre une équipe masculine avait un but premier pour les Pays-Bas. "Le résultat ne m’intéresse pas, a déclaré Jonker dans des propos rapportés par AD. Le but de cette rencontre, être obligé de défendre en continu pendant 90 minutes, était beaucoup plus important. À ce stade de la préparation, nous n’avons pas pu trouver de match amical face à une équipe féminine qui nous y oblige, c’est pourquoi nous avons joué contre des garçons."

L’exercice a plutôt été convaincant avec une victoire des vice-championnes du monde 2019 contre leurs cadets. Dans cette rencontre amicale, une joueuse de l’OL s’est illustrée. Titulaire avec le numéro 10 dans le dos, Daniëlle van de Donk a inscrit l’un des deux buts de son équipe dans ce succès (2-1). L’autre but néerlandais a été inscrit par Esmee Brugts. Prochain rendez-vous contre les U19 néerlandaises avant un match amical contre la Belgique le 2 juillet prochain.