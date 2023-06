Remplaçant depuis le début de l’Euro U21, Rayan Cherki a apporté une étincelle dans le jeu des Espoirs dimanche contre la Norvège (1-0).

Dans n’importe quelle autre sélection présente en Roumanie et Géorgie, il serait très certainement titulaire. Mais, face au vivier de talents qui compose l’équipe de France Espoirs, Rayan Cherki n’est que remplaçant. Il l’avait déjà été lors de l’amical contre le Mexique (1-0) puis contre l’Italie (2-1) et de nouveau dimanche face à la Norvège.

Pourtant, Sylvain Ripoll avait choisi d’effectuer sept changements par rapport au match inaugural, mais ça n’a pas suffi pour voir le joueur de l’OL titulaire. Dans un système en 4-2-3-1 dimanche, le sélectionneur a préféré Enzo Le Fée à Rayan Cherki. À la vue des deux prestations individuelles, le match contre la Suisse mercredi (20h45) devrait permettre au jeune Lyonnais de faire son entrée en scène dès le coup d’envoi.

Cherki titularisé contre la Suisse ?

Dimanche à Cluj, Cherki est entré à l’heure de jeu, soit six minutes de plus que le temps que Ripoll lui avait accordé trois jours plus tôt. L’entrée en jeu du Lyonnais, couplée à celles de Gouiri et Wahi, a permis aux Bleuets de sortir de leur sommeil qui durait depuis 60 minutes. Rayan Cherki a toujours contre lui cette tendance à vouloir en faire trop quand il entre en jeu, comme s’il avait besoin de prouver par de l’individuel. Cependant, sa capacité d’élimination et de faire le lien entre le milieu et l’attaque est forcément un point non négligeable.

Les Espoirs n’ont pas réussi à se mettre à l'abri, mais Rayan Cherki devrait être récompensé mercredi. Sylvain Ripoll a en tout cas admis vouloir profiter du talent sur son banc pour faire tourner et mettre tout le monde en concurrence. "Je sais que la formule du championnat d'Europe est éprouvante, encore plus sur la durée, et j'ai la chance d'avoir 23 joueurs de grande qualité à ma disposition ce qui m'a permis de faire autant de changements au coup d’envoi. (…) L'équilibre entre ce qui fonctionne et ce qui coince est très fragile, notre deuxième période plus aboutie en est la preuve, même si nous aurions dû nous mettre à l'abri pour éviter des fins de match à suspense." Mercredi, contre la Suisse, il n'y aura besoin que d'un nul pour se qualifier.