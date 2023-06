Grâce à un but opportuniste de Bradley Barcola et à des décisions litigieuses de l’arbitre, l’équipe de France Espoirs a réussi son entrée dans l’Euro. Avec cette victoire inaugurale, les Bleuets prennent les commandes de leur groupe.

Ils savaient qu’un gros test les attendait dès l’entame de cet Euro Espoirs et les Bleuets ont été servis. Avec un choc contre l’Italie dès le premier match des poules, l’équipe de France Espoir savait qu’elle n’avait pas le droit à un coup d’essai. Une victoire face aux Italiens et la route vers la qualification commençait déjà à s’ouvrir. Ce ne fut pas facile, dans la douleur même, mais les coéquipiers de Maxence Caqueret ont assuré l’essentiel avec ce succès 2-1. Ce vendredi, les tifosi italiens doivent crier au scandale et c’est compréhensible, mais ce sont bien les Bleuets qui font la course en tête dans leur groupe.

Pour cette première à Cluj, Sylvain Ripoll n’avait pas fait dans la surprise. Dix des onze joueurs ayant débuté l’amical contre le Mexique repartaient pour un tour jeudi soir en Roumanie. Seul Lucas Chevalier a fait son apparition dans le onze de départ et le gardien lillois a plus que tenu la baraque. S’il a dû s’incliner sur une tête de Pellegri, il avait joué les sauveurs avec une parade à bout portant à 0-0 avant d’écœurer les attaquants italiens avec un triple arrêt durant le deuxième acte.

Lukeba joue les sauveurs controversés

Bousculée par l’Italie, la France s’en est remise à des décisions arbitrales plus que limites avec notamment une main non sifflée dans la surface française. Une décision qui a eu son importance puisque dans la foulée, Arnaud Kalimuendo est venu ouvrir le score sur une sublime Madjer à la 22e minute. À égalité à la pause, les deux équipes ont livré une vraie bataille et dans le rôle de soldat, Bradley Barcola a fait parler la poudre.

Peu en vue pendant une heure, l’attaquant de l’OL s’est battu sur un ballon à première vue perdu et en a profité pour ouvrir son compteur but en Espoirs (62e). Réduits à dix à une dizaine de minutes de la fin, les Bleuets ont fait front, Lukeba s’interposant à bout portant avant de sauver sur sa ligne (ou dans son but) une égalisation italienne dans le temps additionnel. Jeudi soir, la jeunesse lyonnaise a encore apporté sa pierre à l’édifice.