Laurent Blanc avec Maxence Caqueret à l’entraînement de l’OL (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Capitaine de l’équipe de France Espoirs, Maxence Caqueret est en mission dans cet Euro. Le milieu de l’OL veut ramener un titre qui échappe à la France depuis 1988.

35 ans. Cela fait une éternité que l’équipe de France n’a pas accroché son nom au palmarès d’un Euro Espoirs. Depuis 1988, les Bleuets vivent avec la volonté de mettre un terme à cette disette, sans jamais y parvenir. Les talents générationnels ont pourtant bien été présents depuis 35 ans, mais personne n’a réussi à supporter la pression de cette attente. Le groupe de Sylvain Ripoll arrivera-t-il à vaincre le signe indien cet été en Roumanie et en Géorgie ?

Sur le papier, la France a tous les arguments pour y arriver. C’était déjà le cas depuis 1988. Il faudra donc plus que de simples noms pour sortir vainqueur d’un plateau qui s’annonce relevé. "Forcément, ce titre manque à l’équipe de France, a déclaré Maxence Caqueret mercredi dans des propos rapportés par L’Equipe. On a eu beaucoup de générations très fortes, mais il nous manque toujours le trophée à la fin. On va tout faire pour ramener cette coupe à la maison."

Six joueurs formés à l'OL chez les Espoirs

Capitaine des Bleuets pour cette compétition, le milieu de terrain de l’OL aimerait certainement succéder à Laurent Blanc. Désormais entraîneur du club lyonnais, il avait fini meilleur joueur du tournoi continental lors de l’unique sacre français dans un Euro Espoirs en 88. Avant de penser à ça, il va d’abord falloir lancer comme il faut cette campagne ce jeudi (20h45, W9, beIN Sports) avec un gros morceau. Pour ce premier match de poule, la France à l'accent très lyonnais affronte l’Italie de Sandro Tonali (AC Milan). Un duel contre les voisins transalpins qui s’annonce comme toujours intense dans le domaine tactique, mais Caqueret et les Bleuets "sont prêts à répondre à cette adversité."