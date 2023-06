OL - Mercato : le dossier Umtiti accéléré à cause de Lukeba ?

Dans le viseur de l’OL, Samuel Umtiti ne devrait pas concurrencer Castello Lukeba mais bien le remplacer. À Barcelone, la vente du défenseur français n’interviendra qu’après le départ du jeune Lyonnais.

En début de saison dernière, Castello Lukeba avait regretté que Samuel Umtiti n’ait pas imité Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso en revenant à l’OL. Il avait concédé aimer apprendre aux côtés de son ainé. L’histoire aurait pu être belle puisque cet été, un retour d’Umtiti serait bien plus dans les plans que la saison dernière. Problème, Lukeba ne devrait plus être entre Rhône et Saône à ce moment-là.

Courtisé en Europe, l’international Espoir va mettre les voiles et rapporter un chèque salvateur à l’OL. Quand ce départ sera-t-il acté ? Le club lyonnais a besoin de liquidité pour le 30 juin, mais avec l’Euro U21 qui se termine le 8 juillet, Lukeba voudra-t-il être chamboulé dans son tournoi ?

Le Barça prêt à être conciliant ?

À Barcelone, les dirigeants catalans sont dans l’attente même si l’optimisme d’un départ vers l’OL est de mise concernant Samuel Umtiti. Sport annonce ce jeudi que le Barça devrait se montrer plutôt conciliant avec l’OL. Souhaitant d’abord une indemnité de transfert, le club catalan pourrait accepter un départ gratuit d’ici au 30 juin.

Les discussions entre l’OL et son ancien joueur auraient bien avancé même si aucun accord salarial n’aurait pour le moment été trouvé. Mais le Barça ne désespère pas voir le champion du monde 2018 rejoindre rapidement le Rhône et ainsi se délester d’un salaire pour enregistrer d’autres signatures. Seul le dénouement du dossier Lukeba devrait faire bouger les choses dans ce jeu à trois parties.