OL : les Fenottes font la part belle aux trentenaires

Christiane Endler et Wendie Renard avec leur trophée The Best (crédit : David Hernandez)

Durant l’été, l’OL va connaitre pas mal de mouvement dans son effectif. Le mercato estival devrait permettre à Sonia Bompastor de revoir son groupe dans lequel les trentenaires ont eu la part belle la saison dernière.

L’été sera chaud chez les garçons, mais aussi chez les filles. Quand un recrutement est espéré pour retrouver l’Europe et les sommets nationaux chez les joueurs de Laurent Blanc, Sonia Bompastor est, elle, plus confronté à un renouvellement de son effectif. Il y a eu des départs actés comme ceux de Catarina Macario à Chelsea, de Janice Cayman, Amandine Henry et Signe Bruun et d’autres (Le Sommer ?, Marozsan ?) pourraient suivre.

Dans le sens des arrivées, l’OL a réussi à prolonger le prêt de Vanessa Gilles et devrait en faire de même avec Lindsey Horan. Melchie Dumornay va, elle, enfin pouvoir revêtir le maillot lyonnais après signature il y a six mois.

Seulement 14,5% des minutes pour les 26-29 ans

L’ancienne du Stade de Reims va apporter un peu de jeunesse à un effectif qui était assez âgé la saison dernière, mais du coup expérimenté. Dans son rapport mensuel, le CIES avance que 39,2% des minutes jouées par les Fenottes lors du dernier exercice l’ont été par des joueuses trentenaires. Avec Renard, Endler ou encore Henry, titulaires indiscutables, ce chiffre est logique. Seulement, ce sont bien les joueuses de moins de 23 ans qui ont ensuite eu le plus de temps de jeu (26,1%).

L’OL a pour lui de bien préparer l’avenir, mais l’effectif n’est-il finalement pas mal construit ? Quand le Barça, Wolfsburg, Chelsea et Arsenal, tous demi-finalistes de la Ligue des champions, font la part belle aux joueuses en pleine force de l’âge (26-29 ans), l’OL est le club qui a donné le moins de temps de jeu à cette tranche parmi tous les quarts de finaliste européens…