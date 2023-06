Les Espoirs certifiés "made in Lyon" à l'Euro

Ce jeudi, l’équipe de France Espoirs entame sa campagne à l’Euro U21. Opposés à l’Italie, les Bleuets pourront compter sur de nombreux joueurs passés par le centre de formation de l’OL. Ils sont six à avoir pris la direction de la Roumanie.

Est-ce la proximité avec la capitale des Gaules qui a voulu ce tonnerre d’applaudissements ? Quand les huit autres entrants ont fait leur apparition sur la pelouse du Stade des Alpes dans une relative indifférence, Rayan Cherki a eu le droit à une vraie ovation. À Grenoble, le meneur a pu voir que sa cote de popularité ne se limitait pas seulement aux simples limites du Parc OL.

On ne va pas se mentir, ce fut assez surprenant, mais dénote aussi le sentiment qui peut se dégager quand on parle du phénomène lyonnais. Un joueur avec de nombreux défauts, mais dont le jeu peut faire lever les foules. À partir de ce jeudi, Cherki espère bien régaler lors de l’Euro Espoirs et profiter du tournoi continental pour faire grimper sa cote.

12 joueurs formés à l'OL depuis 2017

Quand presque tout le monde est en mode vacances, les joueurs de l’équipe de France Espoirs vont, eux, faire un peu de rab. En cette fin juin, les Bleuets ont pour objectif de ramener un titre qui échappe à la France depuis 1988. Une éternité alors que les générations ont laissé caresser l’espoir d’un nouveau sacre. Des espoirs déchus que la bande à Sylvain Ripoll espère ne pas vivre en Roumanie et Géorgie. À la lecture de la liste, le groupe retenu par le sélectionneur français fait froid dans le dos. Il y a du champion d’Europe (Badé), un international A (Thuram) et un vivier de talent qui pousse à l’optimisme.

Au moment de faire le descriptif de cette liste de 23, les supporters de l’OL ont forcément le sourire. Quand le club lyonnais fait chou blanc avec Didier Deschamps, il est une force-vive des Bleuets. Pour cet Euro, ils seront quatre à représenter l’OL avec comme chef de file Maxence Caqueret. Ce dernier a été désigné comme le capitaine pour le tournoi et a de grosses ambitions. "J’ai fait beaucoup de compétitions en jeunes avec la France, je n’en ai gagné aucune donc il y a ce petit goût amer. Cependant, je pense que l'on a l’équipe pour aller loin, nous a-t-il confié après la victoire contre le Mexique vendredi dernier. Il va falloir travailler dur, mais j’espère que l'on va aller chercher cette victoire finale."

Les six Lyonnais ont tous joué la Youth League

Le début de chemin commence ce jeudi avec un premier match périlleux contre l’Italie. Au coup d’envoi, l’OL devrait encore être bien représenté. Si Cherki a des chances de commencer sur le banc, ils devraient être cinq à avoir fait leur gamme du côté de l’Académie ces dernières années. Avec Pierre Kalulu et Amine Gouiri, il règne un léger parfum de Youth League. À défaut d’avoir pu porter le maillot de l’OL tous ensemble, les jeunes Lyonnais se rattrapent en sélection avec des automatismes qui reviennent naturellement. L’unique but tricolore à Grenoble est venu d’une action 100% lyonnaise avec Bradley Barcola, Amine Gouiri et Maxence Caqueret impliqués. "Ça fait action très lyonnaise. C’est bien parce que ça rappelle de bons souvenirs, a apprécié le capitaine. Mais on est en équipe de France et c’est surtout elle qui brille."

Avec une volonté toujours plus présente de faire confiance aux jeunes, l’OL est devenu un vivier important pour les Espoirs ces dernières années, au point qu’un "gang des Lyonnais" a pris possession des lieux. Depuis 2017, ils sont douze à être passés entre les mains de Ripoll après avoir suivi une formation à Meyzieu. Voir six représentants dans une liste fait forcément la fierté des éducateurs de l’OL, à commencer par Jean-François Vulliez, futur ex-directeur de l’Académie. "Ça fait 12 ans que je suis au club. Quand je suis arrivé, Bradley (Barcola) avait 8 ans, Rayan en avait 7 et nous cassait déjà la tête footballistiquement. J’ai eu la chance d’avoir grandi avec ces générations, Maxence était U12, Amine (Gouiri) aussi. Je les ai vus se construire et ce n’est pas donné à un directeur de centre."

Les joueurs veulent se détacher de cette étiquette

Seulement, cette étiquette de groupe dans un groupe, les Lyonnais de naissance essayent de s’en détacher un maximum. Non pas qu’ils ne soient pas fiers de leurs origines, mais dans l’objectif commun d’un titre, seul le collectif mènera au succès. Les générations précédentes ont trop déçu collectivement pour refaire les mêmes erreurs. Bradley Barcola et Castello Lukeba seront toujours "comme des frères", eux qui passent leur temps libre ensemble et dont les familles sont proches, mais le microcosme lyonnais ne prend pas le dessus sur la fierté nationale qu’être avec les Bleuets. "Il n'y a pas de clan dans ce groupe, c'est d'ailleurs une de nos forces, on fait beaucoup de choses tous ensemble, a assuré Lukeba dans L'Equipe. Après, c'est bien aussi d'avoir des Lyonnais autour de moi, car on se connaît depuis longtemps, on a le même ADN foot, donc ça se ressent sur le terrain."

Petit dernier de la bande après des débuts lors du rassemblement de mars, Bradley n'a pas boudé son plaisir d’avoir eu ce socle à son arrivée. Qu'ils le veuillent ou non, il y a bien un peu de Lyon dans cette sélection Espoirs. Et, à défaut de voir l'OL gagner, les supporters lyonnais vivront sûrement par procuration cet Euro.