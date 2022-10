Pierre Kalulu : "Signer à l’OL aurait été fort mais le Milan, c’est x4"

Pierre Kalulu (AC Milan) (Photo by MIGUEL MEDINA / AFP)

Formé à l’OL, Pierre Kalulu n’a jamais signé professionnel à Lyon. Le défenseur a fait le choix de l’AC Milan pour ses débuts au haut niveau. Une décision qu’il ne regrette pas deux ans après.

Il fait partie de ces joueurs qui ont laissé des regrets aux supporters de l’OL. Sans même jouer un seul match avec l’équipe professionnelle, Pierre Kalulu a pris la direction de l’AC Milan à l’été 2020 pour y signer son premier contrat pro après des mois de discussions avec la direction lyonnaise. Une décision forte et incompréhensible pour certains qui ont reproché à l’OL de ne pas avoir sécuriser ce joueur alors que le côté droit de la défense n’était pas si pourvu derrière Léo Dubois. Deux ans après ce départ assez rocambolesque pour un joueur de 20 ans n’ayant pas joué en pros, Pierre Kalulu ne regrette pas.

"J’avais le choix entre signer mon premier contrat à l’OL et signer à l’AC Milan, qui était dans un processus de revenir dans ses grands moments. Et dans ma tête, c’était le Milan la meilleure solution, a-t-il avoué à Le Média Carré lors du rassemblement des Espoirs. A ce moment, dans ce Milan là, j'allais avoir l’espace pour jouer et progresser.

Exploser avec l’AC Milan, c’est très fort. L’OL ça aurait été fort personnellement mais le Milan au niveau du monde du football, c’est x4 ou x5 plus grand. A ce moment, dans ma tête ça me paraissait logique. Pas facile comme choix mais coordonné."

A ceux qui étaient sceptiques de son choix, Pierre Kalulu a répondu sur le terrain. A 22 ans, il s’est imposé comme titulaire et a décroché un titre de champion d’Italie la saison dernière.