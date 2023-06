OL - Mercato : Aston Villa aussi sur le coup pour Lukeba ?

Plus que jamais candidat à un départ cet été, Castello Lukeba devrait faire le grand saut. En attendant que l’OL trouve son bonheur financier, le défenseur central serait également suivi par Aston Villa.

Le terrain a été préparé et les supporters de l’OL ont maintenant le temps pour se faire une raison. Après deux saisons comme titulaire, Castello Lukeba a de très grandes chances de faire ses valises et de quitter son club formateur durant l’été. Entre urgence financière liée à la DNCG et absence de Coupe d’Europe, le départ d’une des fiertés du centre de formation est de plus en plus inéluctable.

En attendant de savoir s’il sera le seul à plier bagage durant ce mercato estival, Castello Lukeba dispute l’Euro Espoirs avec les Bleuets. Le tournoi continental va lui permettre d’avoir une exposition encore plus importante et pourrait bien pousser quelques gros poissons européens à passer à l’action.

Un pari plus qu'un vrai tremplin ?

Le RB Leipzig serait déjà en passe de le faire, mais le club allemand n’est pas le seul sur le coup. D’après FootMercato, Aston Villa s’est aussi lancé dans la course pour attirer Lukeba durant l’été. Avec les Villans, on est loin du cador de Premier League, néanmoins ils ont des arguments. Déjà, la puissance financière et médiatique que représente le champion anglais. Ensuite, le club de Birmingham sera européen la saison prochaine avec une participation à la Ligue Europa Conférence.

Entre la Ligue des champions que peut lui offrir Leipzig et la petite, petite sœur, il y a une différence de taille. Seulement, Aston Villa est en train de mettre en place un projet pour se rapprocher du Top 5 anglais avec la nomination d’Unai Emery l’hiver dernier et l’arrivée de Monchi cet été comme nouveau président des opérations footballistiques du club anglais. Les Anglais voient grand et Lukeba pourrait participer à cette ascension.