L’OL perd sa place de numéro 1 chez les féminines

Éliminé en quart de finale de la Ligue des champions, l’OL n’est plus considéré comme la référence féminine au coefficient UEFA. Les Fenottes ont été supplantées par le FC Barcelone.

Cela faisait six ans que ça n’était plus arrivé. Six ans que l’OL trônait en haut du coefficient des clubs féminins de l’UEFA. Depuis la saison 2017-2018 et une première place occupée par Wolfsburg, les Fenottes régnaient sans partage sur l’Europe. Même la saison blanche en 2020-2021 n’avait pas permis à la concurrence de supplanter les Lyonnaises. La perte du titre européen et l’élimination dès les quarts de finale de la Ligue des champions cette saison ont finalement été fatales aux filles de Sonia Bompastor. À l’issue de l’exercice 2022-2023, l’OL a été délogé de sa première place et retombe au deuxième rang des coefficients UEFA dévoilés ces dernières heures.

Le mano a mano continue avec le Barça

Dans le duel qui les oppose sur le terrain, l’OL et le FC Barcelone se tirent forcément la bourre. Destituées de la Ligue des champions par les Fenottes la saison dernière, les Barcelonaises ont pris leur revanche cette année avec une finale renversante contre Wolfsburg (3-2). Ce nouveau sacre européen permet au club catalan de s’emparer de la 1re place et d’être vu comme la référence féminine de ces cinq dernières saisons. Une raison supplémentaire pour les joueuses de l'OL de revenir plus motivées que jamais pour la saison prochaine.