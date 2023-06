Bleues : Henry (ex-OL) "prête à mourir sur le terrain" pour Renard

De retour dans le groupe des Bleues après trois ans d’absence, Amandine Henry savoure. L’ancienne milieu de l’OL souhaite rendre à Hervé Renard la confiance qu’il lui a donnée en la rappelant.

Elle n’a plus joué depuis mars et pourtant Hervé Renard n’a pas hésité une seule seconde au moment de mettre son nom dans la liste de 26 joueuses retenues pour le stage des Bleues. Amandine Henry n’est pas officiellement certaine d’aller à la Coupe de monde, mais revenir à Clairefontaine est déjà une victoire en soi pour la milieu de terrain.

Trois ans après son dernier rassemblement avec les Bleues, Henry retrouve la sélection, délestée du poids de sa relation avec Corinne Diacre qui l’a tenue à l’écart depuis 2020. Avec Hervé Renard, la nouvelle joueuse du FC Angel City revit. "Je n'avais pas son numéro, il m'a envoyé un message me demandant si l'on pouvait avoir une conversation, donc je l'ai eu par téléphone, a avoué la milieu à RMC. Quand le coach t'appelle, il y a forcément une chance. À toi de la saisir. À partir de ce moment-là, on a échangé sur ma situation, sur mes envies et sur ses attentes. Et cela s'est très bien passé."

Pas d'esprit de revanche

De retour en Bleues, l’ancienne Lyonnaise n’a pas d’esprit "revanchard" mais veut vivre cette compétition comme si c’était la première ou tout simplement la dernière. Vivant de nouveau "un rêve de retrouver la sélection", Amandine Henry espère enfin connaitre le succès en Bleues, mais souhaite surtout rendre la confiance à son sélectionneur.

Malgré son manque de rythme lié à sa blessure avec l’OL en mars, l’internationale est prête à "mourir sur le terrain" pour Hervé Renard. "Rien qu'au premier appel, j'avais déjà envie de reporter le maillot, d'aller sur le terrain et d'aller à cette Coupe du monde. Cela ne s'explique pas, c'est le feeling et la confiance qu'il te donne. Quand un coach te donne sa confiance, c'est énorme. C'est à toi de mourir sur le terrain pour lui. À toi de faire le taf."

Dans la peau d’outsider pour cette Coupe du monde, la France avance cachée malgré l’engouement autour de l’arrivée d’Hervé Renard. Et ce n’est peut-être pas plus mal.