Ayant signé son premier contrat pro il y a quelques semaines, Mathieu Patouillet ne va pas encore évoluer avec le groupe de Laurent Blanc. À la recherche de portiers, le FC Villefranche aurait contacté son club partenaire pour un prêt du jeune gardien.

Du National 3 et de la Premier League International Cup. Voici le programme qui attend la réserve de l’OL à partir de la rentrée prochaine. N’ayant pas réussi à sauver sa peau en National 2, le groupe de Gueïda Fofana va devoir se frotter à la dure loi du National 3 et de la très homogène poule Auvergne-Rhône-Alpes. Voir l’OL remonter n’a rien d’acquis, bien au contraire, et avec des joueurs de plus en plus jeunes, difficile de rivaliser avec d’autres équipes premières bien plus expérimentées.

Comme cette saison, Mathieu Patouillet occupera les buts lyonnais, en alternance avec Justin Bengui qui en a fini avec les U19, même s’il peut rester éligible en championnat. Les deux gardiens ont tous deux signé un contrat pro, mais le FC Villefranche Beaujolais aimerait bien profiter de son partenariat avec l’OL pour faire affaire.

Un prêt pour être doublure

Comme il l’avait fait la saison dernière avec Florent Sanchez, le club du Beaujolais souhaiterait enrôler un jeune de l’Académie sous la forme d’un prêt. À la recherche de portiers pour le prochain exercice, le FCVB aimerait que l’OL lui prête Mathieu Patouillet pour la saison 2023-2024 d’après les informations d’actufoot.com. Néanmoins, cela ne serait pas pour être titulaire, mais doublure d’un gardien expérimenté.

Si l’idée d’un prêt peut être une bonne idée afin de voir Patouillet à un échelon supérieur, l’intérêt de le voir en doublure se pose. Quand bien même l’OL évoluera en N3 et non en National comme Villefranche. Mais, entre rester sur un banc ou jouer presque tous les week-ends à un échelon inférieur, la volonté de l’OL et l’Académie est de voir les jeunes engranger de l’expérience.