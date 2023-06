Après Malo Gusto durant l’hiver, Castello Lukeba devrait être un nouveau joueur de l’Académie vendu. Cette tendance ne devrait pas s’essouffler avec le temps si l’on en croit certains propos.

35 millions d’euros pour Malo Gusto durant l’hiver, une somme qui devrait être sensiblement la même pour Castello Lukeba. Les caisses de l’OL devraient de nouveau bien se remplir grâce aux joueurs formés à l’Académie. Seulement, ce besoin de vendre les jeunes pousses du club n’est pas forcément pour le plaisir du plus grand nombre et cette quasi-obligation de vendre à chaque mercato commence forcément à irriter dans l’environnement lyonnais.

Fini le temps où les Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso faisaient 3-4 saisons pleines avant de s’envoler contre un très gros chèque pour découvrir ce qui peut se faire plus haut. Aujourd’hui, les jeunes du centre partent bien plus tôt, la conjoncture sportive et économique étant à la baisse que l’inverse. C’est un peu le serpent qui se mord la queue, mais voir des jeunes du centre partir de plus en plus tôt pourraient malheureusement bien devenir une norme.

"L'OL dispose d'une des académies les plus performantes"

Avec Lukeba sur le départ, les prochains candidats à mettre les voiles se nommeront très certainement Bradley Barcola et Rayan Cherki. Si ce n’est pas pour cet été, ce sera très sûrement pour le prochain. En rachetant l’OL, John Textor savait qu’il mettait la main sur une Académie forte et qui peut lui rapporter gros. D’ailleurs, dans le plan d’action de l’Américain, le trading est un pilier, comme lu dans un des communiqués du groupe. "Une contribution régulière du trading de joueurs au Plan d'Affaires de la Société. L'Olympique Lyonnais dispose notamment d'une des académies les plus performantes en Europe, permettant d'envisager des ventes régulières de jeunes joueurs talentueux." Des propos qui ne laissent que peu d’espoirs.