De retour en sélection lors du dernier rassemblement, Eugénie Le Sommer veut croquer la Coupe du monde à pleines dents. L’attaquante de l’OL compte faire parler son expérience, elle qui sera l’une des vice-capitaines derrière Wendie Renard.

Trois mois après son retour, elle a pu voir Amandine Henry avoir les mêmes yeux d’enfant qu’elle. Comme la milieu de terrain, Eugénie Le Sommer a été mise de côté par Corinne Diacre pendant deux ans. Deux ans à espérer voir son nom dans les listes sans que cela arrive. Il a fallu l’intronisation d’Hervé Renard et les cris de contestation de certaines de ses coéquipières pour que Le Sommer retrouve les Bleues en mars dernier.

Un retour qui avait été une réussite avec des buts et un statut de cadre retrouvé. Sélectionnée pour la Coupe du monde, l’attaquante de l’OL revient de loin et savoure plus que jamais à 34 ans. "C’est toujours un honneur de représenter la France et jouer pour mon pays. Aujourd’hui, je mesure encore un peu plus ce que cela représente du fait de ne pas avoir été appelée pendant deux ans, a-t-elle avoué sur le site de la FFF. C’est quelque chose qui m’a manqué et que je voulais retrouver. J’ai la chance de pouvoir rejouer pour l’Équipe de France, je suis super contente, mais être ici ne fait pas tout."

4e Coupe du monde cet été

Avec les absences de Delphine Cascarino et Marie-Antoinette Katoto, Eugénie Le Sommer va passer de paria à très certainement titulaire à la Coupe du monde qui débute dans un mois pour les Bleues. Un sacré changement de trajectoire, mais Hervé Renard a fait le choix de l’expérience pour son premier rendez-vous international avec la sélection. Ce ne sont d’ailleurs pas les deux ans d’absence de la Lyonnaise qui lui ont fait perdu du grade dans la hiérarchie.

Derrière Wendie Renard, Le Sommer sera elle une des vice-capitaines des Bleues pour ce Mondial. Un rôle qui ne va pas lui faire prendre la grosse tête. "Je suis une joueuse de l’Équipe de France comme toutes les filles du groupe. Bien sûr, j’ai plus d’expérience que certaines. Je vais rester moi-même, faire ce que je sais faire et ne pas changer ma manière de fonctionner ou d’être. Je suis la même qu’il y a deux ans avec encore un peu plus d’expérience." Cette dernière ne sera pas de trop pour tenter d’aller chercher un premier sacre mondial le 20 août prochain.