OL : l’Académie n’est plus la plus efficace de Ligue 1

Comme chaque saison, la FFF a dévoilé son rapport et analyse concernant les centres de formations en France. À cause notamment de la scolarité, l’OL Académie perd sa 1re place au classement de l'efficacité des centres au profit du Stade Rennais.

Cela avait été une des fiertés de Jean-François Vulliez et de l’ensemble du centre de formation la saison dernière. Dans l’évaluation des centres en 2021-2022, l’OL Académie avait été élue comme le centre le plus efficace de France par la FFF. Un an plus tard, l’OL est toujours parmi les références françaises, mais n’est plus sur la plus haute marche. Avec une note de 4,1 sur 5, l’Académie a été supplantée par celle du Stade Rennais et ses 4,2 de moyenne. Un titre de meilleur centre de formation qui ne s’est joué à rien. Enfin si, sur la scolarité.

Sur le terrain, tout va bien

Malgré le choix d'internaliser les cours à l’intérieur même du complexe de Meyzieu, les résultats scolaires n’ont pas été fameux cette année et ceux de la saison dernière non plus à la lecture du rapport de la FFF qui prend en compte les diplômes obtenus en N-1. Il faudra encore patienter avant d’avoir les admissions au bac, mais ce ne devrait pas être du 100%. Ce point négatif, la Direction technique nationale (DTN) de la FFF l’a bien remarqué et a accordé une seule étoile sur 5 à l’OL. Une note pas vraiment à la hauteur qui a grandement joué dans la perte de la 1re place de ce classement d’efficacité.