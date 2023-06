Le jeune attaquant de l’OL, Bradley Barcola / (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

En trouvant la faille juste après l’heure de jeu, Bradley Barcola a offert la victoire (2-1) aux Bleuets contre l’Italie. Il est devenu le cinquième joueur de l’OL buteur avec les Espoirs lors d’un Euro.

Il y a six mois, qui aurait misé un centime sur le fait que Bradley Barcola participe à l’Euro Espoirs et commence la première rencontre comme titulaire ? Personne et peut-être même pas lui. Pourtant, jeudi soir, il a pris place à droite de l’attaque française à Cluj face à l’Italie. Confronté à la rigueur tactique italienne, il a eu peu d’espaces, mais a comme toujours fait preuve de dévouement pour le collectif.

Ses efforts ont finalement été récompensés sur un but qui le caractérise. Malgré un ballon intercepté par un défenseur, Barcola n’a pas baissé les bras, a enclenché son pressing et a réussi à gratter le ballon dans la surface. Il a ensuite fait preuve de lucidité pour ajuster le gardien adverse et offrir la victoire (2-1) aux Bleuets.

Une liste allongée durant l'Euro ?

Pour sa 4e sélection en Espoirs, l’attaquant lyonnais a donc débloqué son compteur but et confirmé la très bonne passe dans laquelle il est lancé depuis maintenant six mois. En offrant les trois points à l’équipe de France, Bradley Barcola a ajouté son nom dans la liste des joueurs de l’OL buteurs avec les Bleuets durant un Euro.

Ils étaient quatre, ils sont désormais cinq en attendant peut-être de voir Rayan Cherki, Maxence Caqueret ou Castello Lukeba en faire de même. Comme avancé par le compte Twitter Stats Foot, Barcola rejoint de glorieux ainés en les personnes de Florian Maurice, Steed Malbranque, Sidney Govou et Bryan Bergougnoux.