OL : Horan veut "récupérer la Ligue des champions"

Tombée sous le charme de Lyon, Lindsey Horan a signé jusqu’en 2026 avec l’OL. Désormais liée sur le long terme, la milieu américaine veut étoffer encore un peu plus son palmarès.

Elle aurait pu tranquillement retourner en NWSL après une pige de dix-huit mois à l’OL. Finalement, Lindsey Horan a fait le forcing auprès du club lyonnais, mais aussi de Portland pour voir son aventure lyonnaise se prolonger définitivement. Après un prêt d’un an et demi, la milieu américaine a donc signé un contrat jusqu’en 2026 avec les Fenottes. Un sacré coup réalisé par la direction de l’OL et Sonia Bompastor qui va pouvoir compter sur l’une des meilleures joueuses du monde encore quelques années.

S’il a fallu mettre la main à la poche (250 000€ + 50 000 de bonus), la volonté d’Horan de rester a aussi joué dans la décision de faire l’effort financier. "C’est quelque chose que je ne peux pas laisser passer. J’étais censée retourner en NWSL, mais je pense que l’Europe est l’endroit où je veux être, a-t-elle avoué sur le site du club. Tout le monde dit que je suis l’Américaine la plus européenne qu’ils connaissent, donc j’ai vraiment hâte de passer plus de temps ici et continuer à apprendre et grandir."

Après 37 matchs et 8 buts avec les Fenottes, Lindsey Horan compte bien voir ce total aller à la hausse, tout comme celui des trophées dans son armoire. En 18 mois, elle a déjà fait une belle moisson, mais l’objectif sera faire le triplé la saison prochaine. Récupérer la Ligue des champions est l’objectif principal. "Je pense que c’est ce que le club cherche toujours à accomplir. C’est un club qui est né pour gagner, c’est un club où j’ai grandi."

À 29 ans, elle est avant tout dans la force de l’âge et Lindsey Horan ne sera pas de trop pour aider l’OL à atteindre ses objectifs.