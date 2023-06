L’OL ne sortira pas de la bourse après l’OPA

Un temps avancé au moment du rachat par John Textor, l’OL Groupe ne va pas sortir de la bourse. La société va finalement rester cotée comme annoncé par le groupe jeudi.

La fin des grandes manœuvres est enfin lancée entre Rhône et Saône. Sept mois après le rachat de 80% des parts d’OL Groupe, John Textor, via Eagle Football, a lancé l’OPA sur les actions restantes sur le marché. Cela représente encore 10% du capital et permettra début août à l’Américain d’être actionnaire à plus de 90%. Cette Offre Publique d’Achat était obligatoire dans le processus de rachat du club par Eagle Football, mais Textor avait plus planché sur février que sur juin. Il vaut mieux tard que jamais comme dirait l’autre.

Bourse de Paris ou de New-York ?

En lançant cette OPA, John Textor termine donc ce processus qui n’ira finalement pas jusqu’à la sortie de la bourse de l’action d’OL Groupe. En effet, dans le communiqué publié par la société jeudi, il est dit que l’entité restera une société côté en bourse après l’opération. "Eagle football n’a pas l’intention de demander la mise en œuvre d’un retrait obligatoire visant les actions OL Groupe qui restera une société cotée." Reste désormais à savoir si elle sera toujours rattachée au marché boursier de Paris ou si, comme la rumeur fait état, d’un transfert du côté de New-York et sa bourse…