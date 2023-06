Mercato : avec Lukeba, l'OL pris au piège de ses échecs sportifs

S’il n’est pas encore parti, Castello Lukeba ne sera plus lyonnais la saison prochaine. À seulement 20 ans, le défenseur est le symbole d’un OL pris à son piège avec les jeunes.

Ce n’est pas son match de jeudi avec les Espoirs qui a fait descendre sa cote, bien au contraire. Quand Loïc Badé s’est sacrifié en fin de match pour anéantir une action italienne, Castello Lukeba a régné en patron dans la défense française. Avec Lucas Chevalier dans les buts, le défenseur a très certainement été le meilleur Bleuet dans la victoire (2-1) contre l’Italie. De quoi ouvrir encore un peu plus l’appétit des clubs européens. Le RB Leipzig n’a pas eu besoin du tournoi continental pour se faire une idée du potentiel, mais le club allemand peut encore un peu plus juger sur pièce.

Dans un mercato estival que l’on annonçait chargé entre Rhône et Saône, voir les intérêts pour Lukeba sortir aussi rapidement n’était pas forcément attendu par la direction. L’international espoir allait forcément être attaqué, mais dans l’environnement lyonnais, on espérait bien pouvoir compter une saison de plus sur Lukeba. Les discussions pour une prolongation de contrat allaient d’ailleurs dans ce sens, avec un bon de sortie offert pour l’été prochain.

L'OL paye ses échecs sportifs

Seulement, à l’OL et peut-être plus qu’ailleurs avec la propriété du stade, la conjoncture sportive a forcément un impact sur la conjoncture économique. En ratant la Coupe d’Europe pour la deuxième saison de suite, l’OL tire un trait sur un joli pactole qui, même s’il ne règlerait pas tous les problèmes, en soulagerait plus d’un. Aujourd’hui, comme c’est le cas depuis presque trois ans, le club lyonnais est dans l’obligation de vendre. C'est une partie du projet instauré par Jean-Michel Aulas qui en prend un coup.

Il avait déjà été remis en cause durant l’hiver avec la vente de Malo Gusto mais un départ de Castello Lukeba ne ferait que renforcer ce malaise. Le club voulait revenir à certains fondamentaux et notamment la formation lyonnaise. Les prolongations de Maxence Caqueret et Rayan Cherki et les retours de Lacazette et Tolisso sont d’ailleurs allés en ce sens et salués. L’arrivée de John Textor plutôt sensible sur la question de la formation, était d’ailleurs vu aussi comme un point positif dans ce projet.

Une génération aussi moins patiente ?

La réalité est tout autre avec des enjeux économiques à respecter, particulièrement face à la DNCG. Tout le monde aimerait avant tout que les départs de Karl Toko-Ekambi ou Romain Faivre puissent adoucir la note, mais aujourd’hui, c’est bien la formation à la lyonnaise qui rapporte le plus. Cette dernière est aussi de plus en plus pressée et l’amour du blason lyonnais n’a plus la force nécessaire de retenir un jeune joueur désireux de joueur l’Europe.

En faisant une croix sur les compétitions européennes, l’OL se tire une balle tout seul tandis que les joueurs ont eux des désirs. L’amour de Lukeba pour son club formateur n’est pas à remettre en cause, seulement après deux petites saisons comme professionnels, l’histoire est bien loin de celle de la génération Lacazette qui avait fait le tour de la question avant de s’envoler. Mais il y avait l’Europe et c’est aussi tout ce qui a changé. "La génération Lacazette et celle d’aujourd’hui sont totalement différentes. Le marché a changé, le statut de l’OL aussi, nous souffle un agent. Sans Europe, il est plus dur de garder ses joueurs, même ceux qui ont l’amour du blason."

Si l’OL aimerait certainement pouvoir y parvenir, il sait depuis toujours qu’il ne gardera jamais ses pépites. C’était déjà le cas à l’époque des Maurice et Giuly, c’est encore et toujours le cas. Sauf que ce tremplin semble désormais être devenu une norme de plus en plus précoce.