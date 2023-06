ALexandre Lacazette lors d’OL – Monaco en mai 2023 (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Alexandre Lacazette est le meilleur buteur de l'OL, cette saison. Avec ses 27 buts, il est aussi la recrue la plus décisive de Ligue 1.

L'OL a visé juste en faisant revenir son joyau. Alexandre Lacazette a été rapatrié dans son club formateur, l'été dernier. L'ancien Gunner a tout de suite répondu aux attentes. Pour son retour au Parc OL, il inscrit un but et fait une passe décisive lors de la victoire 2-1 face à Ajaccio. S'ensuit une petite période de disette lors de la fin de l'ère Peter Bosz. À l'arrivée de Laurent Blanc, le buteur retrouve le chemin des filets et n'enchaîne qu'une seule fois deux rencontres sans inscrire de marquer. La saison du Lyonnais se termine en apothéose avec 7 buts lors des 5 derniers matchs de Ligue 1.

33 buts pour les recrues lyonnaises

Ces statistiques impressionnantes ont permis à l'OL de croire, jusqu'à la dernière journée, à une qualification en coupe d'Europe. Le capitaine a eu une influence importante sur son équipe. Il est la recrue de Ligue 1 qui a le plus marqué en championnat, devançant Openda et Bologun (21 buts). L'OL est deuxième au classement des équipes qui ont le plus fait marquer leurs nouveaux joueurs. L'OM est premier en ayant fait marquer 41 fois ses recrues. Les joueurs arrivés dans le Rhône ont inscrit 33 buts : Lacazette (27), Tagliafico, Lepenant, Lovren, Jeffinho, Tolisso, Sarr (1).