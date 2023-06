OL : Barcola devancé par Chaïbi, élu "pépite de la saison"

Farès Chaïbi a été élu "pépite de la saison" dans un sondage réalisé par la Ligue sur ses réseaux sociaux. Le Toulousain devance Bradley Barcola.

La pépite de la saison s'appelle Farès Chaïbi. Lors d'un sondage réalisé par la Ligue de Football, le Toulousain a été choisi par les suiveurs du championnat pour ce titre récompensant la révélation de l'année. Bradley Barcola était aussi en course et termine à la seconde place. Le suspense a duré jusqu'à la fin du sondage, ce mercredi. Farès Chaïbi a récolté 45% des votes alors que le jeune Lyonnais a convaincu 31,9% des suiveurs de la Ligue 1. Pour compléter ce classement, Lucas Chevalier (Lille) et Habib Diarra (Strasbourg). Ils terminent respectivement deuxième et troisième avec 12,6% et 10,5% des voix.

L'international algérien a réalisé une saison pleine avec le TFC. L'ancien joueur du FC Lyon a disputé 41 matchs avec les violets. Vainqueur de la coupe de France, il a marqué 8 buts et fait 7 passes décisives toutes compétitions confondues. De son côté, Bradley Barcola n'a participé qu'à 26 matchs de Ligue 1, mais a inscrit 5 buts pour 8 passes décisives. Deux joueurs pleins de promesses qui devront confirmer la saison prochaine, en Ligue 1 ou ailleurs...