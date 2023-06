Bradley Barcola (Photo by JULIEN DE ROSA / AFP)

La saison du football européen s'est achevée ce week-end. Avec ses 8 passes décisives en 2023, Bradley Barcola fait partie des meilleurs passeurs des cinq grands championnats.

Les championnats européens se clôturent petit à petit avec les différents barrages pour monter et descendre dans l'élite. Depuis le début d'année 2023, Bradley Barcola s'est imposé à l'OL. Promu titulaire, après le départ précipité de Toko Ekambi, l'international espoir a su saisir sa chance et s'imposer sur le front de l'attaque lyonnaise. L'ancien de l'AS Buers n'a loupé que deux matchs de championnat après son intronisation dans le 11 de départ à Ajaccio, fin janvier. Fort d'une relation fusionnelle, sur le terrain, avec Alexandre Lacazette, Bradley Barcola a pu convertir ses bonnes performances avec des statistiques intéressantes. Il inscrit 5 buts en championnat, mais réalise surtout 8 passes décisives.

Juste derrière des grands noms

Dans les cinq grands championnats européens, rares sont ceux qui parviennent à dépasser le total de l'ailier de l'OL. Avec ses huit passes décisives en 2023, Bradley Barcola rentre dans le Top 5 des passeurs décisifs depuis le début de l'année civile. En tête de ce classement, Antoine Griezmann a fait 11 passes décisives depuis début janvier avec l'Atlético. Le jeune Lyonnais est devancé de peu par Trent Alexander-Arnold et Ryad Mahrez avec 9 assists.

De grands noms pour encadrer Bradley Barcola, qui devra bien finir l'année 2023 pour rester dans ce prestigieux Top 5.