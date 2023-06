François Letexier, arbitre de Ligue 1 (Photo by Valery HACHE / AFP)

La LFP a dévoilé, ce mercredi, la liste des arbitres qui officieront en Ligue 1 pour la saison 2023-2024.

L'OL va disputer sa 35e saison consécutive dans l'élite. Pour cet exercice, la Commission Fédérale des arbitres de la FFF a indiqué la liste des arbitres qui exerceront. La ligue en a profité pour communiquer le classement des meilleurs arbitres de l'édition précédente. En tête, François Letexier, qui avait arbitré l'OL lors des victoires à l'extérieur face au PSG et à Toulouse. Stéphanie Frappart et Willy Delajod terminent au pied d'un podium complété par Clément Turpin et Benoit Millot.

Tout juste promu dans la catégorie F1, niveau requis pour diriger une rencontre dans l'élite, Gaël Angoula et Romain Lissorgue pourraient arbitrer un match de l'OL la saison prochaine. L'ancien joueur de Bastia a déjà été au sifflet d'un match au Parc OL, c'était contre Chambéry (3-0), en janvier dernier. Karim Abed est quant à lui relégué dans la catégorie inférieur.

La liste complète des arbitres pour la saison 2023-2024 :

François Letexier

Clément Turpin

Benoît Millot

Stéphanie Frappart

Willy Delajod

Gaël Angoula

Benoît Bastien

Florent Batta

Hakim Ben El Hadj

Marc Bollengier

Jérôme Brisard

Ruddy Buquet

Bastien Depechy

Pierre Gaillouste

Thomas Léonard

Romain Lissorgue

Jérémie Pignard

Jérémy Stinat

Mathieu Vernice

Eric Wattellier