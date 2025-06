OL - Ligue 1 : le prix de l’abonnement à la nouvelle chaîne fixé

Si Canal Plus a annoncé son intention de ne pas distribuer la nouvelle chaîne 100% Ligue 1, le prix de l’abonnement est connu. Pour huit des neuf matchs par journée, il faudra dépenser 15€ par mois.

Vendredi, au moment d’apprendre le retrait de Canal Plus dans la distribution de la nouvelle chaine de la Ligue 1, Maxime Saada avait mis en avant le désaccord concernant le prix de l’abonnement. Pour le patron du groupe, "20€ est beaucoup trop cher pour aller à la reconquête de ceux qui ont opté pour le piratage". Est-ce que la décision qui va être annoncée par LFP Média mardi peut-elle changer la donne dans les discussions avec Canal Plus ? La rupture semble consommée. Quoi qu’il en soit, les futurs abonnés à cette chaîne consacrée à la Ligue 1 sont désormais fixés sur la tarification. D’après L’Équipe, l’offre qui sera proposée devrait être fixée à 14,99€ mensuels pour avoir accès à huit matchs sur neuf par journée pendant un an. La dernière rencontre sera toujours diffusée par beIN Sports.

Un tarif attractif pour les moins de 26 ans

Ce tarif, bien loin des prix exorbitants fixés par DAZN au moment de son lancement la saison passée, pourrait même devenir très attractif pour les moins de 26 ans. Selon nos confrères, ils pourront profiter d’un prix de 9,99€ mensuels. Ces tarifs d’abonnement devraient être soumis mardi par Nicolas de Tavernost à l’occasion d’un collège avec les clubs de Ligue 1. En attendant de connaitre les distributeurs, c’est un pas en avant fait vers le consommateur.