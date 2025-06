John Textor avec son chapeau de cowboy lors d’OL – PSG (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Alors que la gronde s’est organisée à Lyon et que John Textor a concédé prendre un peu de recul avec l’OL, à Saint-Etienne, une pétition a été lancée. Les supporters du club voisin demande le maintien de l’Américain.

Cela ne fera très certainement pas sourire les supporters de l’OL. Samedi, ils ont assez bien montré leur colère envers John Textor pour accueillir cet humour avec sourire. Surtout quand cette blague vient de l’ennemi juré qu’est Saint-Etienne. Néanmoins, dans le contexte compliqué que vit le club lyonnais depuis une semaine, cette rivalité bon enfant montre que l’on peut s’amuser des malheurs des autres, sans pour autant en venir aux mains ou à la violence. Samedi, pendant que plusieurs milliers de supporters lyonnais se rassemblaient à Décines pour demander le départ de John Textor, les voisins stéphanois lançaient une pétition de leurs côtés.

Seulement 87 signatures

Non pas pour soutenir leurs rivaux, mais bien pour demander le maintien de l’Américain à la tête du club rhodanien. "John Textor fait un travail formidable : il faut le laisser continuer ! Serrons nous les coudes et encourageons le à ne rien lâcher afin de retrouver les sommets européens ! Vas y John, continue, accélère, tout Rhône Alpes est derrière toi !", peut-on lire en description de cette pétition. Elle est encore loin d’avoir un franc succès avec 87 signatures. D’autant plus que John Textor a annoncé son intention de prendre du recul avec l’OL. Au grand regret des supporters stéphanois.