OL - Académie : les U13 féminines remportent la Ladies Cup

Une semaine après avoir remporté le tournoi de Guerledan, les U13 féminine ont remis ça à Villette-d'Anthon. Les jeunes Lyonnaises ont écrit leur nom au palmarès de la Ladies Cup pour la 4e année de suite.

On n’arrête décidément plus les équipes de jeunes de l’OL dans cette fin de saison. À l’occasion des tournois de fin d’année, l’OL Académie fait quasiment une razzia sur tous les événements qu’elle dispute. Le week-end dernier, chacun y est allé de son succès. Les U9 garçons avaient montré l’exemple dès samedi avec le succès dans la KDC Cup à Bourgoin. Ils ont été imités le lendemain par les U14 pour le tournoi de l’UJS Toulouse et les U11 à la Chambray’s Cup.

Invaincues sur toute la saison

Mais, c'est bien du côté des féminines que l’exploit a été signé. Championnes de France il y a 15 jours, les U13 lyonnaises avaient remporté le tournoi international de Guerledan la semaine dernière. Comme si cette moisson ne suffisait pas, les joueuses de Mickael Barroso et Romain Poisblaud ont continué sur leur lancée avec la Ladies Cup à Villette-d'Anthon, dimanche. Vainqueures de l’AS Saint-Etienne en finale, les Fenottes inscrivent pour la quatrième fois de suite le nom de l’OL au palmarès de ce tournoi. Avec 28 victoires en 30 matchs et seulement trois buts encaissés, comme l’a souligné le club, les U13 ont vécu une saison de rêve.