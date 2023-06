Sergi Darder (ex-OL) sur les tablettes du Barça ?

Après un passage contrasté du côté de l'OL, Sergi Darder s'est refait une santé en Liga. Il pourrait rejoindre le FC Barcelone cet été.

Arrivé à l'été 2015, Sergi Darder n'aura joué que deux saisons et 72 matchs avec l'OL. Le milieu de terrain aura marqué les supporters lyonnais par sa justesse technique, symbolisée par son but face au PSG en 2016. Parti une année plus tard pour l'Espagnol Barcelone, il s'est imposé comme un des joueurs clés de sa nouvelle équipe. Alors que l'ancien Lyonnais réalise deux bonnes premières saisons, se qualifiant même pour la Ligue Europa, les Catalans sont rétrogradés en 2019-2020. L'ancien joueur de Málaga décide tout de même de rester et participe à la remontée de l'Espagnol dans l'élite.

Après un maintien accroché lors de l'exercice 2021-2022, Sergi Darder est désigné capitaine. Cette saison, il atteint la barre des 245 matchs avec le club catalan, mais ne parvient pas à empêcher la descente de son équipe. Auteur de 6 buts, ses performances auraient donné des idées au FC Barcelone. Selon le média CCMA, Xavi aurait contacté l'ancien Lyonnais pour le faire venir en cas d'échec du dossier Gündoğan. Une belle opportunité pour Sergi Darder de retrouver la Ligue des Champions qu'il n'a plus jouée depuis 2016.