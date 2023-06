Dans le tableau U13 féminin regroupant 80 équipes, l’OL a remporté le Tournoi international de Guerlédan dimanche.

Les tournois de fin de saison réussissent à l’OL ces derniers jours. Après les U14 masculins vainqueurs de la Cavigal Cup dimanche à Nice, les féminines n’ont pas été en reste non plus. A Pontivy, les U13 des Fenottes se sont adjugées le Tournoi international du Guerlédan dimanche. Les jeunes Lyonnaises sont venues à bout du club espagnol de Girona en finale (2-0) et ont partagé l’affiche avec le Deportivo La Corogne, vainqueur du tournoi masculin durant ce même week-end.

Dans ce rendez-vous international regroupant pas moins de 208 équipes dont 80 chez les féminines, l’OL a fait parler son talent dans les Côtes d’Armor et n’a laissé que des miettes à ses adversaires. La relève est assurée au sein des Fenottes.